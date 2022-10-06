Операторы СУДС Санкт-Петербург предотвратили аварийную ситуацию

Операторами СУДС Санкт-Петербург Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» 27 сентября 2022 года предотвращена аварийная ситуация с танкером «STI ST Charles» (флаг Маршалловы Острова) в районе о. Родшер, сообщает пресс-служба Росморпорта.

Танкер длиной 183 м с грузом нефтепродуктов объемом более 37,2 тыс. тонн следовал из морского порта Усть-Луга. В 13:20 по московскому времени, находясь севернее о. Родшер, начал обгон балкера «Emerald Dongji» (флаг Гонконг) длиной 229 м, следующего из морского порта Усть-Луга с грузом угля объемом 76,2 тыс. тонн. При выполнении маневра обгона танкер «STI ST Charles» вышел за пределы установленного пути движения и оказался в районе, где находилась скалистая отмель с наименьшей глубиной 13,6 м. Учитывая, что осадка танкера составляла 12,9 м, и принимая во внимание пониженный на 40 см уровень воды в этом районе движения судов, возникала опасность посадки танкера на отмель, что, в свою очередь, могло повлечь за собой человеческие жертвы и серьезный экологический ущерб.

В целях предотвращения аварийной ситуации операторы дежурной смены СУДС Санкт-Петербург своевременно отреагировали на срабатывание автоматической сигнализации и передали предупреждение об опасности, а также рекомендации на танкер STI «ST Charles» и балкер «Emerald Dongji» для совершения безопасного маневра обгона.

Получив предупреждения операторов СУДС Санкт-Петербург, танкер «STI ST Charles» изменил курс и вернулся в пределы установленного коридора пути движения. Одновременно балкер «Emerald Dongji» также изменил свой курс для сохранения безопасной дистанции при выполнении танкером маневра обгона.

В Росморпорте отмечают, что благодаря профессиональным и своевременным действиям дежурной смены СУДС Санкт-Петербург аварийная ситуация была благополучно предотвращена.

Фото: Росморпорт