Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2022 года в деталях
03.10.2022

Грузооборот Арктического бассейна в августе 2022

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.04.2022
    Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2022 года в деталях
    В феврале 2022 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 20% относительно показателя февраля 2021 года и составил 463,9 тыс. тонн.
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    27.07.2022
    Белорусские грузы переориентируются на северные и южные порты России
    В Белоруссии под председательством министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко состоялось совещание по вопросу […]
    БелоруссияПереориентация грузовПорты
    0
    11.05.2022
    Внешняя торговля Китая в январе-апреле 2022 года
    В январе-апреле 2022 года объем внешней торговли Китая вырос на 7,9% относительно показателя аналогичного […]
    2022Внешняя торговляИмпортКитай
    0
    17.03.2022
    Экспорт минеральных удобрений, январь 2022: вывоз в долларах существенно вырос
    По итогам первого месяца 2022 года экспорт из России минеральных азотных удобрений в физическом […]
    2022УдобренияЭкспорт
    0
    27.04.2022
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2022 года в деталях
    В марте 2022 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 3,8% относительно показателя марта 2021 года.
    Только для подписчиков
    2022Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    16.05.2022
    Период ледокольных проводок в замерзающих российских портах завершен
    Ледокольный флот ФГУП «Росморпорт» завершил период ледокольных проводок судов в 15 замерзающих портах Российской […]
    20212022Ледоколыледокольные проводки
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.10.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 8 месяцев 2022
    03.10.2022 Безработные контейнеровозы на 12 сентября 2022 года
    03.10.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2022
    30.09.2022 Индекс соответствия линейному расписанию вырос
    30.09.2022 Дальневосточные каботажные сервисы FESCO
    30.09.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2022
    Госрегулирование Показать всё
    03.10.2022 Часть бизнеса освободят от проверок
    03.10.2022 Автоперевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях
    03.10.2022 Правительство выделит 6 млрд рублей на разработку оборудования для сжижения газа
    30.09.2022 Соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России
    30.09.2022 Президент подписал указ об ответных санкциях в сфере международных автомобильных грузоперевозок
    28.09.2022 Продлен сокращённый срок выдачи разрешений на отсрочку уплаты таможенных пошлин для импортёров
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти