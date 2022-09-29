7 декабря 2022 года в г. Москве состоится XХ Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство (РТУ).

Место проведения: г. Москва, Русаковская ул., д. 13, стр. 5, отель «Бородино».

Мероприятие пройдет в офлайн-формате при соблюдении необходимых мер безопасности и с возможностью онлайн-подключения.

Организатор конференции: журнал «РЖД-Партнер».

Конференция пройдет под девизом «Разговор без купюр». В ее рамках, помимо пленарной дискуссии на тему «Трансформация рынка транспортных услуг в условиях беспрецедентных вызовов: новые обстоятельства усугубляют старые проблемы?», пройдут дискуссии на темы: «Работа операторов в новых условиях: как повысить эффективность использования парка и улучшить качество обслуживания клиентов?», «Уравнение с неизвестными: как сократить логистические затраты и справиться с дефицитом контейнеров?», «Производство и ремонт подвижного состава: как выжить, когда на внутренние проблемы накладываются внешние ограничения?», «Цифровизация в транспортной отрасли: как ускорить развитие и наладить импортозамещение?» и «Тарифная политика: как найти баланс между возможностями клиентов и потребностями перевозчиков?».

Программа конференции >>

«Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» – это:

специализированная конференция для грузовладельцев, транспортно-логистических компаний, операторов железнодорожного подвижного состава, стивидорных компаний с участием представителей регуляторных органов и железнодорожного перевозчика;

обсуждение актуальных вопросов организации перевозок железнодорожным и другими видами транспорта, механизмов взаимодействия грузоотправителей с регуляторами и ОАО «РЖД», а также операторскими компаниями;

поиск наиболее эффективного алгоритма работы между всеми видами транспорта;

анализ успешных кейсов транспортных компаний, оценка инновационных предложений для грузовладельцев, улучшающих качество предоставляемого им сервиса;

получение эксклюзивной информации от ведущих представителей транспортного бизнеса;

дискуссии в максимально открытом и откровенном ключе.

Условия и стоимость участия >>

По вопросам участия обращайтесь в редакцию журнала «РЖД-Партнер»:

тел.: +7 (812) 418-34-90 или +7 (812) 418-34-99;

e-mail: conf@rzd-partner.ru.