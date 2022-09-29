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XХ Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство»
29.09.2022

XХ Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство»


    • 7 декабря 2022 года в г. Москве состоится XХ Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство (РТУ).

    Место проведения: г. Москва, Русаковская ул., д. 13, стр. 5, отель «Бородино».

    Мероприятие пройдет в офлайн-формате при соблюдении необходимых мер безопасности и с возможностью онлайн-подключения. 

    Организатор конференции:  журнал «РЖД-Партнер».

    Конференция пройдет под девизом «Разговор без купюр». В ее рамках, помимо пленарной дискуссии на тему «Трансформация рынка транспортных услуг в условиях беспрецедентных вызовов: новые обстоятельства усугубляют старые проблемы?», пройдут дискуссии на темы: «Работа операторов в новых условиях: как повысить эффективность использования парка и улучшить качество обслуживания клиентов?»,  «Уравнение с неизвестными: как сократить логистические затраты и справиться с дефицитом контейнеров?», «Производство и ремонт подвижного состава: как выжить, когда на внутренние проблемы накладываются внешние ограничения?», «Цифровизация в транспортной отрасли: как ускорить развитие и наладить импортозамещение?» и «Тарифная политика: как найти баланс между возможностями клиентов и потребностями перевозчиков?».

    Программа конференции >>

    «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» – это:

    • специализированная конференция для грузовладельцев, транспортно-логистических компаний, операторов железнодорожного подвижного состава, стивидорных компаний с участием представителей регуляторных органов и железнодорожного перевозчика;
    • обсуждение актуальных вопросов организации перевозок железнодорожным и другими видами транспорта, механизмов взаимодействия грузоотправителей с регуляторами и ОАО «РЖД», а также операторскими компаниями;
    • поиск наиболее эффективного алгоритма работы между всеми видами транспорта;
    • анализ успешных кейсов транспортных компаний, оценка инновационных предложений для грузовладельцев, улучшающих качество предоставляемого им сервиса;
    • получение эксклюзивной информации от ведущих представителей транспортного бизнеса;
    • дискуссии в максимально открытом и откровенном ключе.

    Условия и стоимость участия >>

    По вопросам участия обращайтесь в редакцию журнала «РЖД-Партнер»:

    тел.: +7 (812) 418-34-90 или +7 (812) 418-34-99;  

    e-mail: conf@rzd-partner.ru.


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