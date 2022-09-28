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22 млрд рублей на строительство семи судов на российских верфях
28.09.2022

22 млрд рублей на строительство семи судов на российских верфях


    • АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) из федерального бюджета будут выделены 15 млрд рублей на пролонгацию программы некоммерческого лизинга водного транспорта. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 23 сентября.

    По информации ГТЛК, средства будут перечислены путем взноса Минпромторга России в уставный капитал АО «ГТЛК» и направлены на строительство 7 гражданских судов в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». В их число входят: 3 пассажирских круизных судна проекта «Карелия» вместимостью до 200 человек и 4 сухогруза (контейнеровоза).

    Поставка новых судов, построенных на российских верфях, лизингополучателям запланирована в 2025-2026 годы. Общий объем финансирования строительства судов составит 21,96 млрд рублей, из которых 6,96 млрд рублей ГТЛК привлечет из внебюджетных источников.

    Нынешняя докапитализация станет четвертым этапом программы развития лизинга отечественных судов, которая стартовала в 2018 году. В рамках предыдущих этапов ГТЛК проавансировала строительство 57 судов и уже передала лизингополучателям 16 судов. По состоянию на первое сентября этого года общий объем инвестиций в программу составляет 35,3 млрд рублей, из которых 27,9 млрд рублей приходится на бюджетные средства, сообщает компания.

    Фото: завод «Красное Сормово»


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