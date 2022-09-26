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Первые трюмные партии какао-бобов прибыли в порт Санкт-Петербург
26.09.2022

Первые трюмные партии какао-бобов прибыли в порт Санкт-Петербург


    • В сентябре в порту Санкт-Петербурга должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали первые две трюмные партии какао-бобов, поступившие из Кот-д-Ивуара, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Общий вес партий составил 2,1 тыс. тонн.

    «В результате проведения карантинного фитосанитарного контроля установлено, что вся подкарантинная продукция соответствует Единым карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза», — говорится в пресс-релизе ведомства.

    После завершения всех необходимых процедур 2,1 тыс. тонн какао-бобов направились в адрес получателя – кондитерской фабрики.


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