Ураган изнутри снял дрон в Атлантическом океане

Saildrone и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликовали видеозаписи изнутри урагана в Атлантическом океане, сообщает gCaptain.

Беспилотник Saildrone Explorer SD 1078 был направлен в самый центр урагана 4-й категории – «Фиона». Дрон смог выдержать волны высотой 15 м, скорость ветра порядка 170 км/ч и при этом собрать данные, которые помогут науке в изучении ураганов, циклонов и их прогнозировании.

«Фиона» — первый ураган 4-й категории в сезоне 2022 года, по прогнозам, несколько дней назад он бушевал в Доминиканской Республике, а 23 сентября, ожидается, он обрушится на Бермудские острова, а затем на юго-восточные районы Канады. Видео с «Фионой» — вторые съемки, сделанные беспилотником Saildrone. В прошлом году дрон в течение 24 часов был задействован в съемках ураган 4-й степени «Сэм».

Всего в Атлантическом океане и Мексиканском заливе задействовано семь «ураганных» дрона для сбора данных.

Фото, видео: gCaptain