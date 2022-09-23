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Ураган изнутри снял дрон в Атлантическом океане
23.09.2022

Ураган изнутри снял дрон в Атлантическом океане


    • Saildrone и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликовали видеозаписи изнутри урагана в Атлантическом океане, сообщает gCaptain.

    Беспилотник Saildrone Explorer SD 1078 был направлен в самый центр урагана 4-й категории – «Фиона». Дрон смог выдержать волны высотой 15 м, скорость ветра порядка 170 км/ч и при этом собрать данные, которые помогут науке в изучении ураганов, циклонов и их прогнозировании.

    «Фиона» — первый ураган 4-й категории в сезоне 2022 года, по прогнозам, несколько дней назад он бушевал в Доминиканской Республике, а 23 сентября, ожидается, он обрушится на Бермудские острова, а затем на юго-восточные районы Канады. Видео с «Фионой» — вторые съемки, сделанные беспилотником Saildrone. В прошлом году дрон в течение 24 часов был задействован в съемках ураган 4-й степени «Сэм».

    Всего в Атлантическом океане и Мексиканском заливе задействовано семь «ураганных» дрона для сбора данных.

    Фото, видео: gCaptain


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