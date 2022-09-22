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Экспорт духов, одеколона и туалетной воды из стран ЕС в РФ, январь-июнь, 2022 год
22.09.2022

Экспорт духов, одеколона и туалетной воды из стран ЕС в РФ, январь-июнь, 2022 год


    • По данным Евростата, экспорт духов, одеколона и туалетной воды из стран Евросоюза в Россию с января по июнь 2022 года составил 3417 тонн, что на 34,3% меньше показателя аналогичного периода 2021 года, когда ЕС поставил в РФ 5206 тонн. В денежном эквиваленте экспорт этих товаров из ЕС в РФ составил 103,8 млн евро, что на 38,3% меньше относительно января- июня 2021 года, когда в Россию было отгружено духов, одеколона и туалетной воды на 168,6 млн евро.

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    Значительное падение экспорта парфюмерной продукции зафиксировано с марта этого года. В марте было экспортировано всего 540 тонн против 847 тонн в марте 2021 года (-36%). В апреле объемы упали на 60% – с 848 тонн до 338 тонн. В мае это падение составило 64,6% – с 855 тонн в мае 2021 года до 302 тонн в мае 2022 года. В июне экспорт парфюмерной продукции составил 402 тонн, снижение относительно июньского показателя 2021 года составило 47,8%.

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    По итогам января-июня 2022 года самым крупным поставщиком духов, одеколона и туалетной воды в Россию стала Польша. За отчетный период эта страна поставила в РФ 842 тонны парфюмерной продукции, тогда как за первое полугодие 2021 года – 1449 тонн (-41,8%). За эти товары Россия заплатила Польше 10,8 млн евро, тогда как за аналогичный период 2021 года – 24,9 млн евро (-70,9%).

    На втором месте по поставкам парфюмерной продукции в РФ – Франция. Из этой страны в РФ было ввезено 617 тонн. Это на 29,8% меньше, чем за январь-июнь 2021 года, когда поставки составили 880 тонн. На французскую парфюмерию Россия в первом полугодии 2022 года потратила 18,8 млн евро против 27,7 млн евро за аналогичный период 2021 года – налицо снижение на 32,1%.

    На третьем месте – Испания. За январь-июнь 2022 года из этой страны в РФ было завезено 527 тонн духов, одеколона и туалетной воды. Это на 25% меньше аналогичного периода 2021 года, когда Испания экспортировала в РФ 707 тонн. В денежном эквиваленте падение составило 30% – в первом полугодии 2022 года российские импортеры потратили на испанскую парфюмерию 11,5 млн евро, тогда как в январе-июне 2021 года – 16,6 млн евро.

    Крупным поставщиком парфюмерной продукции в январе-июне 2021 года была Германия. В этом году экспорт в РФ из этой страны сократился на 71,5% – с 862 тонн в первом полугодии 2021 года до 245 тонн в 2022. При этом Германия практически свела на нет поставки в РФ с апреля – тогда было отгружено 8 тонн, в мае и июне – 8 и 9 тонн соответственно. Если считать в деньгах, в январе-июне 2022 Германия потеряла 70% от той суммы, которую Россия заплатила за аналогичный период 2021 года – 10,8 млн евро в первом полугодии 2022 года против 35,4 млн евро за аналогичный период 2021 года.

    С марта 2022 года полностью прекратила поставки в Россию духов, одеколона и туалетной воды Бельгия. При этом за первые два месяца 2022 года (январь и февраль) эта страна успела завезти в РФ всего 135 тонн парфюмерной продукции, всего на 10% меньше, чем за шесть месяцев 2021 года (151 тонн). Россия за первые шесть месяцев 2021 года потратила на бельгийский парфюм 12,8 млн евро, тогда всего за первые два месяца 2022 года – 6 млн евро.


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