Судостроительная промышленность Китая в январе-августе 2022 года

По итогам января-августа 2022 года Китай остался крупнейшим судостроителем в мире, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на Ассоциацию судостроительной промышленности Китая.

Согласно данным ассоциации, за первые 8 месяцев этого года Китай завершил строительство судов суммарным дедвейтом 23,94 млн тонн. На долю Китая пришлось 45,4% мирового объема.

Кроме того, на китайских верфях были размещены новые заказы на строительство судов суммарным дедвейтом 28,05 млн тонн, что соответствует 50,6% глобального портфеля новых заказов.

Причем увеличилась доля Китая в портфеле заказов на строительство высокотехнологичных судов. Так, почти 30% заказов на строительство судов, работающих на сжиженном природном газе (по дедвейту), было размещено на китайских верфях.

В январе-августе 2022 года суммарный дедвейт размещенных в Китае заказов на строительство судов достиг 102,03 млн тонн, на 11,5% больше, чем годом ранее. На долю Китая приходится 47,7% общемирового объема.

Фото: Xinhua