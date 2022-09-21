Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый CEO в Maersk Product Tankers
21.09.2022

Новый CEO в Maersk Product Tankers


    • Новым CEO Maersk Product Tankers, одной из крупнейших компаний-владельцев танкеров-продуктовозов, назначен Клаус Гронборг. Он приступит к своим обязанностям с 1 октября, сообщается на сайте компании.

    На этом посту К.Гронборг сменит Кристиана М. Ингерслева, который продолжит работать в Maersk Tankers в качестве CEO и войдет в состав совета директоров Maersk Product Tankers.

    Возглавив Maersk Product Tankers, К.Гронборг будет отвечать за реализацию стратегии флота компании, «в основе которой лежат безопасность, надежность и эффективность судов, а также за оптимизацию их стоимости для владельцев AP Moller Holding и Mitsui & Co».

    В течение последних трех лет К. Гронборг управляет флотом танкеров Maersk Product Tankers. Ранее он занимал руководящие должности, в том числе коммерческого директора и вице-президента по развитию бизнеса в Maersk Tankers. Имеет степень бакалавра китайского языка Пекинского университета языка и культуры и степень магистра делового администрирования бизнес-школы Колумбийского университета и Лондонской школы бизнеса.

    «Назначение Гронборга состоялось в то время, когда танкерный рынок испытывает сбои на фоне изменения структуры спроса и предложения, — говорится в пресс-релизе Maersk Product Tankers. – Фрахтовые ставки на танкеры-продуктовозы и цены на активы выросли в этом году до рекордно высокого уровня. Maersk Product Tankers прогнозирует, что ставки останутся высокими в ближайшие годы из-за повышенного спроса на фоне меняющихся торговых потоков и ограниченного количества заказов на новые танкеры».

    В настоящее время флот Maersk Product Tankers состоит из 52 судов и находится под коммерческим управлением Maersk Tankers и под техническим управлением Synergy Group. «Три стороны работают вместе, чтобы обеспечить оптимальное развертывание и эксплуатацию судов для повышения экономических и экологических показателей», — отмечают в Maersk Product Tankers.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.03.2022
    Новый MD в Sealand
    С 1 марта этого года Managing Director Sealand, внутриевропейского перевозчика в составе группы Maersk, […]
    MaerskSeaLandЖенщина на бортуНазначения
    0
    04.04.2022
    Смена руководства в APM Terminals
    Мортен Энгельстофт, CEO APM Terminals и член правления A.P. Moller — Maersk A/S, уходит […]
    APM TerminalsНазначенияОтставкиТоп-менеджмент
    0
    28.02.2022
    Назначения в РЖД
    Начальником Северной железной дороги назначен Рашид Сайбаталов, сообщили РЖД в своем Telegram-канале. «Сегодня в […]
    НазначенияРЖД
    0
    30.08.2022
    Новый руководитель в Росморречфлоте
    Руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) назначен Захарий Джиоев. Соответствующее распоряжение от […]
    НазначенияРосморречфлот
    0
    21.02.2022
    Maersk продвигает женщин
    Новые кандидаты в Совет директоров A.P. Moller - Maersk
    Женщина на бортуНазначенияСовет директоров
    0
    29.03.2022
    Смена рулевого в TradeLens
    Подразделение Maersk, отвечающее за развитие проекта, возглавит человек из Google
    TradelensБлокчейнНазначения
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.09.2022 «ЛОГОПЕР» и KTZ Express подписали соглашение
    20.09.2022 Новый интермодальный сервис из Японии в Узбекистан через Китай и Казахстан
    20.09.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в августе 2022
    20.09.2022 Новая контейнерная линия Цюаньчжоу – Владивосток
    16.09.2022 Контейнерооборот российских портов в августе 2022
    16.09.2022 Топ-назначение в APMT
    Госрегулирование Показать всё
    20.09.2022 Организация работы отдела перевозки опасных грузов
    19.09.2022 О создании Межгосударственного центра в таможенной сфере
    15.09.2022 На субсидирование морских перевозок в Калининградскую область выделят больше 1 млрд
    13.09.2022 Курсы по подготовке специалистов в сфере ДОПОГ
    13.09.2022 Обновлена Стратегия агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов
    12.09.2022 Россия, Азербайджан и Иран подписали декларацию о развитии транспортного коридора «Север – Юг»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти