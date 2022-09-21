Новый CEO в Maersk Product Tankers

Новым CEO Maersk Product Tankers, одной из крупнейших компаний-владельцев танкеров-продуктовозов, назначен Клаус Гронборг. Он приступит к своим обязанностям с 1 октября, сообщается на сайте компании.

На этом посту К.Гронборг сменит Кристиана М. Ингерслева, который продолжит работать в Maersk Tankers в качестве CEO и войдет в состав совета директоров Maersk Product Tankers.

Возглавив Maersk Product Tankers, К.Гронборг будет отвечать за реализацию стратегии флота компании, «в основе которой лежат безопасность, надежность и эффективность судов, а также за оптимизацию их стоимости для владельцев AP Moller Holding и Mitsui & Co».

В течение последних трех лет К. Гронборг управляет флотом танкеров Maersk Product Tankers. Ранее он занимал руководящие должности, в том числе коммерческого директора и вице-президента по развитию бизнеса в Maersk Tankers. Имеет степень бакалавра китайского языка Пекинского университета языка и культуры и степень магистра делового администрирования бизнес-школы Колумбийского университета и Лондонской школы бизнеса.

«Назначение Гронборга состоялось в то время, когда танкерный рынок испытывает сбои на фоне изменения структуры спроса и предложения, — говорится в пресс-релизе Maersk Product Tankers. – Фрахтовые ставки на танкеры-продуктовозы и цены на активы выросли в этом году до рекордно высокого уровня. Maersk Product Tankers прогнозирует, что ставки останутся высокими в ближайшие годы из-за повышенного спроса на фоне меняющихся торговых потоков и ограниченного количества заказов на новые танкеры».

В настоящее время флот Maersk Product Tankers состоит из 52 судов и находится под коммерческим управлением Maersk Tankers и под техническим управлением Synergy Group. «Три стороны работают вместе, чтобы обеспечить оптимальное развертывание и эксплуатацию судов для повышения экономических и экологических показателей», — отмечают в Maersk Product Tankers.