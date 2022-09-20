Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Организация работы отдела перевозки опасных грузов
20.09.2022

Организация работы отдела перевозки опасных грузов


    • Когда человек открывает новое направление бизнеса, он стремится выполнить всю работу, во-первых, четко и грамотно, а, во-вторых, быстро. И так, чтобы не пришлось потом устранять косяки и переплачивать многочисленным консультантам за подготовку к проверкам. Именно такой подход обеспечивает одна из популярных услуг экспертного центра Опасник – Организация работы отдела перевозки опасных грузов с нуля (заказ услуги онлайн https://opasnik.ru/uslugi/recommend/).

    Обратиться за этой услугой удобно прежде всего потому, что в короткий срок вы получаете готовый алгоритм действий, который приведет к нужному результату. Внимательные консультанты с 20-летним опытом работы в этой сфере проведут вас от самой общей постановки задач, в зависимости от стартовых условий бизнеса, к ритмично работающему отделу. Они составят список документов и требований, план реализации открытия направления, снабдят персонал отдела разработанными и адаптированными документами, проведут первичную подготовку кадров, дадут рекомендации по обучению и даже обеспечат помещения и транспортные средства наглядными и справочными материалами (плакатами, наклейками, письменными инструкциями, памятками) в едином стиле и в полном соответствие с ДОПОГ.

    Изюминкой услуги является обучение персонала использованию современного специализированного программного обеспечения, которое поможет управлять перевозками опасных грузов в соответствии с требованиями ДОПОГ (подробнее программном обеспечении – на www.opgruz.ru). Возможно проведение интеграции этого ПО с действующей на предприятии информационной системой, помощь в подготовке к проверкам со стороны контрольно-надзорных органов, помощь в устранении ранее выданных предписаний Ространснадзора или ГИБДД.

    Некоторые аспекты организации работы отделов перевозки опасных грузов будут рассмотрены 22 сентября  в ходе БЕСПЛАТНОГО вебинара «Проверка ДОПОГ свидетельств», регистрация на который доступна по ссылке https://opasnik.ru/events/434031/


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.08.2022
    Осталось 1 место для участия в вебинаре по жмыху и шроту!
    Меньше суток осталось до проведения вебинара «Перевозка жмыха и шрота в соответствие с ДОПОГ» […]
    ВебинарДОПОГЖмыхОпасник
    0
    22.07.2022
    Перевозка жмыха и шрота в соответствии с ДОПОГ
    Почему большая часть жмыха и шрота перевозится с нарушениями? Какие тенденции на рынке жмыха […]
    ВебинарЖмыхОпасникОпасные грузы
    0
    21.06.2022
    Летнее предложение
    У опасников стартовал сезон отпусков. Хорошее время, чтобы уделить внимание главному – повышению своей […]
    ВебинарОпасникОпасные грузы
    0
    14.04.2022
    Эксперт по опасным грузам
    Представляем вам руководителя экспертного центра «Опасник» – Сергея Михайловича Ананко
    ОпасникОпасные грузыСергей Ананко
    0
    13.09.2022
    Курсы по подготовке специалистов в сфере ДОПОГ
    Как известно, 8.2.3 ДОПОГ предполагает, что получать соответствующую подготовку должны не только водители и […]
    АвтоперевозкиОбразованиеОпасникОпасные грузы
    0
    18.07.2022
    Бесплатный вебинар по перевозке органических пероксидов
    Экспертный центр Опасник (www.opasnik.ru) в рамках летней программы проводит очередной бесплатный общедоступный вебинар, который […]
    ВебинарОпасникОпасные грузыПероксиды
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.09.2022 Контейнерооборот российских портов в августе 2022
    16.09.2022 Топ-назначение в APMT
    16.09.2022 Ванинский порт наращивает контейнерооборот
    15.09.2022 Рекордная прибыль контейнерных линий
    14.09.2022 TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-июле 2022
    13.09.2022 Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2022
    Госрегулирование Показать всё
    20.09.2022 Организация работы отдела перевозки опасных грузов
    19.09.2022 О создании Межгосударственного центра в таможенной сфере
    15.09.2022 На субсидирование морских перевозок в Калининградскую область выделят больше 1 млрд
    13.09.2022 Курсы по подготовке специалистов в сфере ДОПОГ
    13.09.2022 Обновлена Стратегия агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов
    12.09.2022 Россия, Азербайджан и Иран подписали декларацию о развитии транспортного коридора «Север – Юг»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти