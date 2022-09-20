Когда человек открывает новое направление бизнеса, он стремится выполнить всю работу, во-первых, четко и грамотно, а, во-вторых, быстро. И так, чтобы не пришлось потом устранять косяки и переплачивать многочисленным консультантам за подготовку к проверкам. Именно такой подход обеспечивает одна из популярных услуг экспертного центра Опасник – Организация работы отдела перевозки опасных грузов с нуля (заказ услуги онлайн https://opasnik.ru/uslugi/recommend/).

Обратиться за этой услугой удобно прежде всего потому, что в короткий срок вы получаете готовый алгоритм действий, который приведет к нужному результату. Внимательные консультанты с 20-летним опытом работы в этой сфере проведут вас от самой общей постановки задач, в зависимости от стартовых условий бизнеса, к ритмично работающему отделу. Они составят список документов и требований, план реализации открытия направления, снабдят персонал отдела разработанными и адаптированными документами, проведут первичную подготовку кадров, дадут рекомендации по обучению и даже обеспечат помещения и транспортные средства наглядными и справочными материалами (плакатами, наклейками, письменными инструкциями, памятками) в едином стиле и в полном соответствие с ДОПОГ.

Изюминкой услуги является обучение персонала использованию современного специализированного программного обеспечения, которое поможет управлять перевозками опасных грузов в соответствии с требованиями ДОПОГ (подробнее программном обеспечении – на www.opgruz.ru). Возможно проведение интеграции этого ПО с действующей на предприятии информационной системой, помощь в подготовке к проверкам со стороны контрольно-надзорных органов, помощь в устранении ранее выданных предписаний Ространснадзора или ГИБДД.

Некоторые аспекты организации работы отделов перевозки опасных грузов будут рассмотрены 22 сентября в ходе БЕСПЛАТНОГО вебинара «Проверка ДОПОГ свидетельств», регистрация на который доступна по ссылке https://opasnik.ru/events/434031/