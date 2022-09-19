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Пилотный проект по госконтролю на морском терминале «ВаниноТрансУголь»
19.09.2022

Пилотный проект по госконтролю на морском терминале «ВаниноТрансУголь»


    • Минвостокразвития России совместно Пограничной службой ФСБ России, Федеральной таможенной службой, Минтрансом России, Роспотребнадзором проводят эксперимент по упрощению процедур государственного контроля прохождения грузов на морском терминале «ВаниноТрансУголь». Пограничный контроль балкеров осуществляется в ходе двух подъемов должностных лиц государственных контрольных органов на борт судна: при оформлении на прибытие и на убытие, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

    Пилотный проект по госконтролю в ходе одного подъема (при прибытии судна) продлится шесть месяцев и позволит на 4-6 часов сократить срок проведения контрольных мероприятий для одного судна. Длительность процедур госконтроля сократится на 525 часов в год, грузооборот морского терминала увеличится на 1,5 млн тонн грузов в год.

    При успешном завершении первого этапа пилотного проекта (по истечении трех месяцев) будут подготовлены предложения по внесению изменений в нормативно-правовую базу.

    Проект строительства и эксплуатации в порту Ванино угольного терминала реализуется резидентом свободного порта Владивосток – АО «ВТУ». Инвестором уже вложено в проект 39 млрд рублей из запланированных 49 млрд рублей. Объекты железнодорожной инфраструктуры и электроснабжения созданы с использованием субсидии Минвостокразвития России объемом более 3 млрд рублей.

    Фото: «Минвостокразвития»

     


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