Пилотный проект по госконтролю на морском терминале «ВаниноТрансУголь»

Минвостокразвития России совместно Пограничной службой ФСБ России, Федеральной таможенной службой, Минтрансом России, Роспотребнадзором проводят эксперимент по упрощению процедур государственного контроля прохождения грузов на морском терминале «ВаниноТрансУголь». Пограничный контроль балкеров осуществляется в ходе двух подъемов должностных лиц государственных контрольных органов на борт судна: при оформлении на прибытие и на убытие, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Пилотный проект по госконтролю в ходе одного подъема (при прибытии судна) продлится шесть месяцев и позволит на 4-6 часов сократить срок проведения контрольных мероприятий для одного судна. Длительность процедур госконтроля сократится на 525 часов в год, грузооборот морского терминала увеличится на 1,5 млн тонн грузов в год.

При успешном завершении первого этапа пилотного проекта (по истечении трех месяцев) будут подготовлены предложения по внесению изменений в нормативно-правовую базу.

Проект строительства и эксплуатации в порту Ванино угольного терминала реализуется резидентом свободного порта Владивосток – АО «ВТУ». Инвестором уже вложено в проект 39 млрд рублей из запланированных 49 млрд рублей. Объекты железнодорожной инфраструктуры и электроснабжения созданы с использованием субсидии Минвостокразвития России объемом более 3 млрд рублей.

Фото: «Минвостокразвития»