Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор мирового рынка бункеровки. 37 неделя 2022
12.09.2022

Обзор мирового рынка бункеровки. 37 неделя 2022


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.04.2022
    Грузооборот российского транспорта, 2 месяца 2022: выросли перевозки почти по всем видам транспорта
    По итогам 2 месяцев 2022 года объем перевозок грузов российским транспортом составил порядка 1,11 млрд тонн
    2022ГрузооборотРоссияТранспортный сектор
    0
    06.07.2022
    Продажи автомобилей в России за 1 полугодие 2022 упали более чем наполовину
    Меньше других сократились продажи китайских автомобилей
    2022АвтомобилиАссоциация европейского бизнесаПродажи
    0
    05.09.2022
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2022
    Снижение почти на всех основных трейдах
    2022Фрахтовые ставки
    0
    21.04.2022
    Товарооборот в регионе деятельности ЮТУ
    К 30-летию со дня образования Южного таможенного управления таможенники отчитались об итогах первых трех месяцев 2022 года.
    2022Внешняя торговляЮТУ
    0
    11.03.2022
    Безработные контейнеровозы, по состоянию на 28 февраля 2022 года
    Флот безработных контейнеровозов по состоянию на 28 февраля 2022 года увеличился по вместимости и […]
    Только для подписчиков
    2022Безработные контейнеровозы
    0
    25.02.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 8, 2022
    На 8 неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе были без изменений. Напомним, что сейчас […]
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.09.2022 Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2022: растут перевозки строительных грузов
    12.09.2022 TOP-15 морских контейнерных портов Китая в январе-июле 2022
    12.09.2022 Лидеры Финляндии, 8 месяцев 2022
    12.09.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 36, 2022
    09.09.2022 Оборот мировых контейнерных линий, 7 месяцев 2022
    07.09.2022 FESCO и Почта России повысят скорость доставки международных отправлений
    Госрегулирование Показать всё
    13.09.2022 Обновлена Стратегия агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов
    12.09.2022 Россия, Азербайджан и Иран подписали декларацию о развитии транспортного коридора «Север – Юг»
    08.09.2022 Совещание по Новороссийскому транспортному узлу
    02.09.2022 Ограничен личный прием граждан в Балтийской таможне
    02.09.2022 В.Путин пообещал перебросить свободные суда с Черного моря на Балтику
    01.09.2022 Упрощённый порядок подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции продлили
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти