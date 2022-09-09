Экспорт рапса опять на время запретили

Возобновлён временный запрет на экспорт семян рапса. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Предыдущие ограничения распространялись на период с 31 марта по 31 августа 2022 года. «Это позволило увеличить загрузку отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, обеспечить отрасль животноводства необходимыми продуктами переработки этой масличной культуры», — говорится в пресс-релизе.

В перечне исключений, когда временное ограничение действовать не будет, по-прежнему вывоз рапса в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики. Также запрет не коснётся экспорта рапса в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам.

Ещё одно решение Правительства касается продления срока действия экспортной пошлины на соевые бобы, продукт переработки которых – соевый шрот, используется для производства кормов в животноводстве. Ставка останется на уровне 20%, но не менее 100 долларов за тонну. Это значение будет действовать до 31 августа 2024 года.

Документ будет опубликован позже.

Фото: сайт Минсельхоза