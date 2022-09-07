Freight Village построит транспортно-логистический центр в Приморском крае

В рамках VII Восточного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по созданию транспортно-логистического центра «Приморский».

Новый транспортно-логистический центр «Приморский» будет иметь примыкание к станции Воздвиженский Дальневосточной железной дороги. На его территории будет располагаться контейнерный терминал площадью 11 га, 9 железнодорожных выставочных путей, зона таможенного контроля и складского хранения, а также зона для размещения распределительных центров. Планируемая пропускная способность — 300 тыс. TEU в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Общая площадь ТЛЦ «Приморский» составит 203 га.

Реализация проекта будет осуществляться группой Freight Village в рамках ведомственного проекта «Формирование сети транспортно-логистических центров» государственной программы «Развитие транспортной системы». К обработке планируются, как контейнерные, так и крупногабаритные грузы.

«Для группы Freight Village строительство транспортно-логистического центра «Приморский» является знаковым проектом. Во-первых, будет обеспечено наше присутствие на Дальнем Востоке, появится возможность соединить этот терминал собственными сервисами с действующими в Центральном транспортном узле терминалами «Ворсино» и «Росва», которыми также владеет группа Freight Village. И во-вторых, новый терминал сможет повысить эффективность контейнерной логистики в Приморском крае. Он обеспечит надежную тыловую поддержку существующим морским портам и позволит им нарастить мощность перевалки контейнерных грузов с минимальными инвестициями, что в условиях растущего торгового оборота со странами АТР обретает особую актуальность. В целом нами создается современная терминальная сеть, позволяющая обеспечивать обработку как импортируемых в нашу страну контейнерных грузов, так и грузов экспортного товаропотока», — сказал генеральный директор ООО «ФВЛ» — управляющей организации ООО «ФВ Приморский» Руслан Заливацкий.

Фото: Минвостокразвития