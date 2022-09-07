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FESCO и Почта России повысят скорость доставки международных отправлений
07.09.2022

FESCO и Почта России повысят скорость доставки международных отправлений

    • Транспортная группа FESCO и Почта России на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о совместном развитии мультимодальных контейнерных перевозок на международных и внутрироссийских направлениях.

    В соответствии соглашения партнёры проработают механизмы, которые повысят скорость доставки международных отправлений с социально значимыми товарами через Дальний Восток России, в том числе на морских линиях FESCO.

    Для доставки почтовых отправлений и сборных грузов партнёры будут использовать инфраструктуру обеих компаний. Планируется создать стабильные и скоростные маршруты мультимодальных перевозок из стран Южной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.

    Как отмечают в FESCO, компании начали сотрудничать в мае 2022 года. Группа предоставила контейнеры для перевозки автомобилей в первом почтовом контейнерном поезде «Россия», который курсирует по маршруту Москва – Владивосток. FESCO организовала их доставку по морю из Владивостока до Петропавловск-Камчатского своим регулярным сервисом.

    Фото: FESCO


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