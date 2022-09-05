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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2022
05.09.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2022


    • На 35 неделе на основных исследуемых трейдах наблюдается снижение ставок. Рост ставок отмечен только на порты Японии.

    Ставки на перевозки контейнеров из Китая на порты Северной Европы опустились на прошлой неделе на 1,5%. На средиземноморском трейде снижение составило 1,1%.

    Ставки на порты западного побережья США снизились на 5,4%, в то же время ставки на порты восточного побережья сохранились на уровне прошлой недели.

    Незначительно снизились ставки на Австралию и Новую Зеландию – на 0,9%. Ставки на Южную Америку по сравнению с 34 неделей уменьшились на 4,8%.

    Ставки на Персидский залив заметно сократились – минус 6,7% к уровню 34 недели.

    На внутриазиатском трейде ставки на порты Японии выросли на 0,4%. Ставки на Южную Корею по сравнению с позапрошлой неделей, напротив, уменьшились — на 3,2%.

    Chart by Visualizer

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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