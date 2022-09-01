Завершён первый этап формирования «дорожных карт» транспортно-логистических коридоров

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провёл заседание штаба по транспортно-логистическим коридорам. По итогам мероприятия были приняты представленные Минтрансом проекты «дорожных карт» трёх основных транспортных коридоров – «Север – Юг», Азово-Черноморского и восточного направлений, сообщает пресс-служба правительства РФ

Как сообщил в ходе заседания министр транспорта Виталий Савельев, разработанные документы включают в себя прогноз грузовой базы, разбивку коридоров на участки и элементы инфраструктуры, для которых определены параметры провозной и пропускной способности. Также они содержат перечень инфраструктурных мероприятий по расшивке узких мест, включая развитие пунктов пропуска на государственной границе.

По мнению А.Белоусова, «дорожные карты» необходимо рассматривать как системообразующие в сфере развития транспортных коридоров. Первый вице-премьер поручил доработать их с учётом состоявшегося обсуждения, отдельно обратив внимание на необходимость учёта мероприятий при корректировке перечня работ пятилетнего плана дорожной деятельности.

«Все инфраструктурные мероприятия и параметры «дорожных карт”» в обязательном порядке должны быть синхронизированы со структурными элементами госпрограммы «Развитие транспортной системы», Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и нацпроектом «Безопасные качественные дороги», – отметил А.Белоусов.

В дальнейшем планируется включить в «дорожные карты» два дополнительных раздела: нормативно-договорной и промышленно-торговый.