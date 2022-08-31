Соответствие линий расписанию продолжает улучшаться

По данным Sea-Intelligence, в июле этого года индекс соответствия линейному расписанию вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6 проц. пункта и составил 35,6%. В сравнении с прошлогодним показателем снижение составило 40,5 проц. пункта.

В то же время среднее время опоздания в сравнении с предыдущем месяцем снизилось – на 0,09 суток до 6,28 суток (прим. SeaNews: среднее время задержки рассчитывается только по опоздавшим судам, без учета тех, что пришли вовремя).

Самой надежной из 14 крупнейших линий с точки зрения соблюдения расписания в июле этого года был Maersk – у него соответствие расписанию составляло 48%. У Evergreen соответствие расписанию соответствовало 44,3%. За Evergreen идет CMA CGM, у которой индекс соответствия расписанию был 43%.

У 12 линий индекс соответствия расписанию был между 30% и 40%, у остальных двух – между 20% и 30%. Самый низкий показатель соответствия расписанию был у ZIM– 26,6%.

В целом по сравнению с показателем прошлого года 11 линий из 14 крупнейших показали улучшение. При этом двузначное улучшение было отмечено у семи линий.