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Первый в мире проект плавучей установки по производству и хранению водорода и аммиака
31.08.2022

Первый в мире проект плавучей установки по производству и хранению водорода и аммиака


    • H2Carrier, норвежская компания-разработчик проекта плавучей установки по производству и хранению «зеленых» водорода и аммиака (P2XFloater), получила одобрение в принципе от классификационного общества DNV.

    Как сообщает компания, проект был разработан в тесном сотрудничестве с ведущими норвежскими конструкторскими бюро и проектными организациями.

    Идея заключается в том, чтобы построить установку на базе крупнотоннажного газовоза (VLGC), удлинив его корпус. Водород предлагается получать из морской воды, очищенной и пропущенный через электролизеры. Произведенный таким образом «зеленый» водород будет синтезироваться с извлеченным из воздуха азотом для получения аммиака. На всех этапах будет использоваться возобновляемая энергия ветра, солнца или воды. Отгрузка готового продукта будет осуществляться с борта на борт.

    Установка сможет производить до 230 тыс. тонн аммиака в год.

    В H2Carrier утверждают, что это первый в мире проект плавучей установки по производству «зеленых» водорода и аммиака промышленного масштаба.

    H2Carrier планирует построить несколько подобных установок, чтобы затем выступать их владельцем и оператором.

    Фото: H2Carrier


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