Первый в мире проект плавучей установки по производству и хранению водорода и аммиака

H2Carrier, норвежская компания-разработчик проекта плавучей установки по производству и хранению «зеленых» водорода и аммиака (P2XFloater™), получила одобрение в принципе от классификационного общества DNV.

Как сообщает компания, проект был разработан в тесном сотрудничестве с ведущими норвежскими конструкторскими бюро и проектными организациями.

Идея заключается в том, чтобы построить установку на базе крупнотоннажного газовоза (VLGC), удлинив его корпус. Водород предлагается получать из морской воды, очищенной и пропущенный через электролизеры. Произведенный таким образом «зеленый» водород будет синтезироваться с извлеченным из воздуха азотом для получения аммиака. На всех этапах будет использоваться возобновляемая энергия ветра, солнца или воды. Отгрузка готового продукта будет осуществляться с борта на борт.

Установка сможет производить до 230 тыс. тонн аммиака в год.

В H2Carrier утверждают, что это первый в мире проект плавучей установки по производству «зеленых» водорода и аммиака промышленного масштаба.

H2Carrier планирует построить несколько подобных установок, чтобы затем выступать их владельцем и оператором.

Фото: H2Carrier