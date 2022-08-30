Информация о повышении ставок за проход Черноморскими проливами подтверждается: «турецкий Платон» накрутит тарифы — надо будет приплатить за проехать. История не знает случаев, когда Турция поступала в разрез со своими интересами. Любое действо или даже посыл Анкары — это как взмах сабли янычара: всегда одновременно внезапен и резок с одной стороны и выверен и взвешен — с другой.

Ситуацию как турецкую стратегию необходимо рассматривать с двух ракурсов: политического и коммерческого.

В первом случае — это и игра в президентские выборы в Турции в июне 2023 года, и безальтернативность транспортного коридора, и постоянно управляемая игра «на тоненького» с ситуацией в Азово-Черноморском бассейне.

Во втором — безусловный приток дополнительных финансов без каких-либо затрат, что, конечно, является лакомым финансовым соблазном, увеличивающим ежегодный доход с 40 до 200 млн USD, что в свою очередь, позволит выделить дополнительные транши на нужды бюджета, ведь инфляция в Турции бьёт все рекорды и приближается к 80% годовых. Конечно, часть прибыли пойдёт на финансирование строительства канала — дублёра Босфора. Как говорится, «прибыль от недвижимости всегда должна идти в недвижимость».

Что касается транзитных судов, то ни для кого не секрет, что ставки «на районе» лакомые — стоимость тонны перевезённого груза с Азова на Мармару в районе 50 долларов. Турецкие паши решили «своё прикурить». Своевременный ход — покумекали и… успели реально вовремя: до ноября цены на перевозку сильно снижаться не должны (если не будет явных катаклизмов).

Так что, политическую ситуацию оставим политикам, а с коммерческой точки зрения, «держатели акций Монтрё» поступили грамотно. Остальные участники транспортного процесса абсолютно привычно разберутся с затратами через повышение тайм-чартерного эквивалента, а рынок конечного потребителя на данном временном этапе это повышение съест совершенно безболезненно.

Алексей Зайцев, КДП, к.т.н.

Доцент кафедры судоходства на ВВП

Государственного университета

морского и речного флота

имени адмирала С.О. Макарова

Бонусом от автора – новые тарифы в сравнении со старыми, информация от агентов

Фото: Shipspotting / Wil Weijsters

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