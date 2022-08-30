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Взмах сабли янычара
30.08.2022

Взмах сабли янычара

    • zajcev Новости, Рынок, Супер Эксперт, Экспертное мнениеИнформация о повышении ставок за проход Черноморскими проливами подтверждается: «турецкий Платон» накрутит тарифы — надо будет приплатить за проехать. История не знает случаев, когда Турция поступала в разрез со своими интересами. Любое действо или даже посыл Анкары — это как взмах сабли янычара: всегда одновременно внезапен и резок с одной стороны и выверен и взвешен — с другой.

    Ситуацию как турецкую стратегию необходимо рассматривать с двух ракурсов: политического и коммерческого. 

    В первом случае — это и игра в президентские выборы в Турции в июне 2023 года, и безальтернативность транспортного коридора, и постоянно управляемая игра «на тоненького» с ситуацией в Азово-Черноморском бассейне.

    Во втором — безусловный приток дополнительных финансов без каких-либо затрат, что, конечно, является лакомым финансовым соблазном, увеличивающим ежегодный доход с 40 до 200 млн USD, что в свою очередь, позволит выделить дополнительные транши на нужды бюджета, ведь инфляция в Турции бьёт все рекорды и приближается к 80% годовых. Конечно, часть прибыли пойдёт на финансирование строительства канала — дублёра Босфора. Как говорится, «прибыль от недвижимости всегда должна идти в недвижимость».

    Что касается транзитных судов, то ни для кого не секрет, что ставки «на районе» лакомые — стоимость тонны перевезённого груза с Азова на Мармару в районе 50 долларов. Турецкие паши решили «своё прикурить». Своевременный ход — покумекали и… успели реально вовремя: до ноября цены на перевозку сильно снижаться не должны (если не будет явных катаклизмов).

    Так что, политическую ситуацию оставим политикам, а с коммерческой точки зрения, «держатели акций Монтрё» поступили грамотно. Остальные участники транспортного процесса абсолютно привычно разберутся с затратами через повышение тайм-чартерного эквивалента, а рынок конечного потребителя на данном временном этапе это повышение съест совершенно безболезненно.

    Алексей Зайцев, КДП, к.т.н. 
    Доцент кафедры судоходства на ВВП
    Государственного университета
    морского и речного флота
    имени адмирала С.О. Макарова

     

    Бонусом от автора – новые тарифы в сравнении со старыми, информация от агентов

    bosfor stavki povyshenie 1 Новости, Рынок, Супер Эксперт, Экспертное мнение

    Фото: Shipspotting / Wil Weijsters

    Мнение автора может не совпадать с позицией редакции


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