Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Мировой рынок скрубберов растет
26.08.2022

Мировой рынок скрубберов растет


    • К 2030 году мировой рынок морских скрубберов достигнет порядка 16,4 млрд долларов, сообщает Offshore Energy со ссылкой на новый отчет Acumen Research and Consulting. Прогнозируется, что среднегодовой темп роста с 2022 по 2030 год составит 18%. В 2021 году рынок оценивался в 3,6 млрд долларов.

    В 2021 году лидировал европейский рынок — с долей более чем в 30%. Столь большая доля объясняется строгими требованиями Евросоюза, а также присутствием в регионе крупнейших судоходных компаний.

    Второе место у североамериканского рынка, в основном, благодаря финансированию из госбюджета военных и оффшорных судов.

    Далее идет Азиатско-Тихоокеанский регион. Рынку скрубберов этого региона предрекают самый высокий тем роста в ближайшие годы. Это связано с увеличением объемов судостроения, прежде всего, в Китае, Японии и Южной Корее, а также с внедрением региональных программ по сокращению загрязнения.

    В отчете отмечается, что за указанный период в производстве скрубберов будет лидировать гибридная система, совмещающая в себе открытый и закрытый цикл.

    Больше всего скрубберами в 2021 году оснащали сухогрузы, контейнеровозы, танкеры, паромы, круизные лайнеры и военные суда.

    Модернизированные суда занимали значительную долю рынка морских скрубберов в 2021 году и, как ожидается, будут занимать ее и в последующие годы.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.02.2022
    Дефицит контейнеров сокращается, но спрос по-прежнему высокий
    Рост объемов производства морских контейнеров в сочетании со стабилизацией цен на них ослабил некоторые […]
    дефицит контейнеровКонтейнерыПрогнозРынок
    0
    04.02.2022
    Продажи суперъяхт резко выросли
    В 2021 году продажи суперъяхт взлетели до рекордного уровня. Это привело к сокращению предложения […]
    покупкаПродажиРынокЯхты
    0
    04.03.2022
    Мировой парк-танк-контейнеров вырос
    По итогам 2021 года мировой парк танк-контейнеров вырос на 7,3% по отношению к 2020 […]
    итоги 2021ПрогнозРынокТанк-контейнер
    0
    04.02.2022
    От рынка заказчика к рынку поставщика услуг
    Мир больше не будет прежним – и логистика тоже не будет прежней
    ЛогистикаПрогнозРынокТренд
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.08.2022 В Ванино строят контейнерный терминал
    25.08.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле 2022
    24.08.2022 Первый сдвоенный поезд со станции Новосибирск-Восточный
    24.08.2022 Гетеборг увеличил контейнерооборот на 5% в первом полугодии 2022
    24.08.2022 Контейнерооборот Гонконга, 7 месяцев 2022
    23.08.2022 Сезонный сервис из Китая в Хабаровск по Амуру
    Госрегулирование Показать всё
    22.08.2022 ОСК запустит программу повышенного финансового контроля за судостроительными контрактами
    19.08.2022 Макулатура попала под квоты
    19.08.2022 «Всё импортозаместить невозможно, да и не нужно»
    19.08.2022 «Загрузка российский верфей достаточно высокая»
    19.08.2022 Где в России появится центр крупнотоннажного судостроения
    19.08.2022 На разработку отечественного оборудования для сжижения газа выделят миллиард
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти