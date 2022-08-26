Мировой рынок скрубберов растет

К 2030 году мировой рынок морских скрубберов достигнет порядка 16,4 млрд долларов, сообщает Offshore Energy со ссылкой на новый отчет Acumen Research and Consulting. Прогнозируется, что среднегодовой темп роста с 2022 по 2030 год составит 18%. В 2021 году рынок оценивался в 3,6 млрд долларов.

В 2021 году лидировал европейский рынок — с долей более чем в 30%. Столь большая доля объясняется строгими требованиями Евросоюза, а также присутствием в регионе крупнейших судоходных компаний.

Второе место у североамериканского рынка, в основном, благодаря финансированию из госбюджета военных и оффшорных судов.

Далее идет Азиатско-Тихоокеанский регион. Рынку скрубберов этого региона предрекают самый высокий тем роста в ближайшие годы. Это связано с увеличением объемов судостроения, прежде всего, в Китае, Японии и Южной Корее, а также с внедрением региональных программ по сокращению загрязнения.

В отчете отмечается, что за указанный период в производстве скрубберов будет лидировать гибридная система, совмещающая в себе открытый и закрытый цикл.

Больше всего скрубберами в 2021 году оснащали сухогрузы, контейнеровозы, танкеры, паромы, круизные лайнеры и военные суда.

Модернизированные суда занимали значительную долю рынка морских скрубберов в 2021 году и, как ожидается, будут занимать ее и в последующие годы.