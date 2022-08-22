Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
КТК отгружает через один выносной причал
22.08.2022

КТК отгружает через один выносной причал


    • Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно вывел из эксплуатации два выносных причальных устройства ВПУ-1 и ВПУ-2.

    Как сообщает пресс-служба КТК, в августе в ходе проведения водолазными группами плановых работ по техническому обслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.

    КТК обратился к производителю ВПУ в компанию IMODCO и в контролирующее безопасную эксплуатацию устройств классификационное общество ABS за консультациями о дальнейшей эксплуатации комплекса.

    Данные организации настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ до замены танков плавучести.

    «В зимний период 2021-2022 года наблюдались исключительные сложные гидрометеоусловия, которые, вероятно, могли стать причиной обнаруженных повреждений», – подчеркнули в ABS. В марте этого года именно аномальные шторма привели к повреждениям секций плавучих шлангов.

    «Акционеры компании были уведомлены о сложившейся ситуации 5 и 17 августа 2022 года по дефектам на танках плавучести 1 и 2 соответственно», – говорится в сообщении компании.

    Погрузочные операции на Морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3.

    Отмечается, что использование одного ВПУ, в настоящее время, позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах.

    Угроза населению, флоре и фауне Черного моря отсутствует, герметичность оборудования сохранена.

    По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам 7 месяцев 2022 года АО «КТК-Р» отгрузило 35,2 млн тонн нефти, что всего на 0,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Фото: КТК

     


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.03.2022
    КТК вывел из эксплуатации второе выносное причальное устройство
    «Каспийский Трубопроводный Консорциум» (КТК) приостановил эксплуатацию ВПУ-2. Как сообщает пресс-служба КТК, по результатам водолазного обследования […]
    КТКНовороссийскПричал
    0
    29.03.2022
    Первое судно у нового причала в Темрюке
    Буксиры «Адмирал Серебряков» и «Адмирал Лазарев» Таманского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» обеспечили […]
    ПричалТемрюкТерминал
    0
    11.07.2022
    КТК заменили приостановку операций штрафом
    Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Приморского районного суда г. Новороссийска, которым […]
    КТКСудЭкспорт
    0
    13.07.2022
    В Азовском порту построят новый причал для отгрузки зерна
    Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в Азовском морском […]
    АзовГлавгосэкспертизаЗерноПричал
    0
    22.06.2022
    В Палдиски построят причал для обслуживания морских ветропарков
    Часть финансирования предоставит Европейская комиссия в рамках проекта военной мобильности.
    AS Tallinna SadamветроэлектростанцияПричалСтроительство
    0
    01.07.2022
    Одобрен второй этап строительства речного порта для металлургического предприятия в Саратовской области
    Экспертная организация ООО «Проммаштест» рассмотрела проектную документацию на второй этап строительства причальных сооружений для […]
    Балаковометаллургический заводПричалречной порт
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.08.2022 Сезонный сервис из Китая в Хабаровск по Амуру
    22.08.2022 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, H1 2022
    22.08.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июле 2022
    22.08.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2022
    19.08.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 7 месяцев 2022
    18.08.2022 FESCO добавит Екатеринбург в свой жд сервис между Россией и странами Европы
    Госрегулирование Показать всё
    22.08.2022 ОСК запустит программу повышенного финансового контроля за судостроительными контрактами
    19.08.2022 Макулатура попала под квоты
    19.08.2022 «Всё импортозаместить невозможно, да и не нужно»
    19.08.2022 «Загрузка российский верфей достаточно высокая»
    19.08.2022 Где в России появится центр крупнотоннажного судостроения
    19.08.2022 На разработку отечественного оборудования для сжижения газа выделят миллиард
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти