КТК отгружает через один выносной причал

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) временно вывел из эксплуатации два выносных причальных устройства ВПУ-1 и ВПУ-2.

Как сообщает пресс-служба КТК, в августе в ходе проведения водолазными группами плановых работ по техническому обслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.

КТК обратился к производителю ВПУ в компанию IMODCO и в контролирующее безопасную эксплуатацию устройств классификационное общество ABS за консультациями о дальнейшей эксплуатации комплекса.

Данные организации настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ до замены танков плавучести.

«В зимний период 2021-2022 года наблюдались исключительные сложные гидрометеоусловия, которые, вероятно, могли стать причиной обнаруженных повреждений», – подчеркнули в ABS. В марте этого года именно аномальные шторма привели к повреждениям секций плавучих шлангов.

«Акционеры компании были уведомлены о сложившейся ситуации 5 и 17 августа 2022 года по дефектам на танках плавучести 1 и 2 соответственно», – говорится в сообщении компании.

Погрузочные операции на Морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3.

Отмечается, что использование одного ВПУ, в настоящее время, позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах.

Угроза населению, флоре и фауне Черного моря отсутствует, герметичность оборудования сохранена.

По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам 7 месяцев 2022 года АО «КТК-Р» отгрузило 35,2 млн тонн нефти, что всего на 0,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: КТК