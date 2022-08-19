Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
50-тонный негабарит для Щекиноазота
19.08.2022

50-тонный негабарит для Щекиноазота

    • В начале недели в село Бунырево Тульской области прибыл очередной баржебуксирный состав с грузом для строящегося комплекса АмКар по производству аммиака мощностью 525 тыс. тонн в год и карбамида мощностью 700 тыс. тонн в год.

    Доставку негабарита осуществляла транспортная компания «Навиния». Как сообщает пресс-служба «Щекиноазота», водным путем прибыли переходная секция, паровой барабан низкого давления и сепаратор предконцентратора. Аппараты имею вес от 41,3 тонны до 47,6 тонн и высоту от 10 до свыше 14 м.

    16 августа компания приступила к выгрузке оборудования. Далее негабарит отправится на промышленную площадку «Щекиноазота». 

    Также отмечается, что баржебуксирный состав ООО ОКБ «Спецтяжпроект» со своей частью груза для АмКара пока находится в Коломне, где ожидает дальнейшей отправки оборудование особо крупных габаритов – аппарат вторичного риформинга, водный охладитель и два азотных ресивера.

    Фото: Щекиноазот

    shhekinoazot negabarit avgust 22 Новости, Разное

    shhekinoazot negabarit avgust Новости, Разное


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.02.2022
    Поставка очередного негабарита для АЭС в Турцию
    На прошлой неделе Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии», входящего в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш» […]
    АтомэнергомашАЭСНегабаритТурция
    0
    08.04.2022
    Heavylif в Норильске
    Видео
    НегабаритНорникель
    0
    22.04.2022
    Завершен вывод из порта Астрахань верхнего строения платформы жилого модуля
    Для месторождения на Каспии
    Каспийское мореЛУКойлНегабарит
    0
    10.06.2022
    Крупнотоннажное оборудование для комплекса АмКар идет по Москве-реке
    Продолжается поставка негабаритного технологического оборудования для строительства комплекса АмКар по производству аммиака мощностью 525 […]
    НегабаритЩекиноазот
    0
    28.03.2022
    Оборудование для турецкой АЭС доставят мультимодальным путем
    АО «ЗиО-Подольск», входящее в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш», изготовило и отгрузило первый аппарат (барботер) в […]
    АтомэнергомашАЭСНегабаритТурция
    0
    23.03.2022
    Доставка негабарита для «Щекиноазота» в активной фазе
    На промышленной площадке компании «Щекиноазот» продолжается строительство комплекса АмКар по производству аммиака мощностью 525 […]
    КитайНегабаритЩекиноазот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.08.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 7 месяцев 2022
    18.08.2022 FESCO добавит Екатеринбург в свой жд сервис между Россией и странами Европы
    18.08.2022 Контейнерные порты Турции, 7 месяцев 2022
    17.08.2022 Гамбург увеличил контейнерооборот в первой половине 2022
    17.08.2022 Первый поезд FESCO из Китая в Уфу через Казахстан
    17.08.2022 Лидеры Финляндии, 7 месяцев 2022
    Госрегулирование Показать всё
    19.08.2022 Макулатура попала под квоты
    19.08.2022 «Всё импортозаместить невозможно, да и не нужно»
    19.08.2022 «Загрузка российский верфей достаточно высокая»
    19.08.2022 Где в России появится центр крупнотоннажного судостроения
    19.08.2022 На разработку отечественного оборудования для сжижения газа выделят миллиард
    18.08.2022 Бизнесу удвоят субсидирование расходов по переводу автомобилей с бензина на газ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти