50-тонный негабарит для Щекиноазота

В начале недели в село Бунырево Тульской области прибыл очередной баржебуксирный состав с грузом для строящегося комплекса АмКар по производству аммиака мощностью 525 тыс. тонн в год и карбамида мощностью 700 тыс. тонн в год.

Доставку негабарита осуществляла транспортная компания «Навиния». Как сообщает пресс-служба «Щекиноазота», водным путем прибыли переходная секция, паровой барабан низкого давления и сепаратор предконцентратора. Аппараты имею вес от 41,3 тонны до 47,6 тонн и высоту от 10 до свыше 14 м.

16 августа компания приступила к выгрузке оборудования. Далее негабарит отправится на промышленную площадку «Щекиноазота».

Также отмечается, что баржебуксирный состав ООО ОКБ «Спецтяжпроект» со своей частью груза для АмКара пока находится в Коломне, где ожидает дальнейшей отправки оборудование особо крупных габаритов – аппарат вторичного риформинга, водный охладитель и два азотных ресивера.

Фото: Щекиноазот