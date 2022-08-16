Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ТОП-10 речных грузовых портов Китая. Итоги 2021 года
16.08.2022

ТОП-10 речных грузовых портов Китая в первом полугодии 2022


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.02.2022
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2021 года в деталях
    В декабре 2021 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна вырос относительно показателя декабря 2020 года на 38,9% и составил 257 TEU.
    Только для подписчиков
    2021Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    08.06.2022
    1135 контейнерных поездов по маршруту Китай – Европа
    По железным дорогам региона дельты реки Янцзы
    ЕвропаКитайконтейнерные поезда
    0
    13.01.2022
    Пункт пропуска в Забайкальске открывается для грузоперевозчиков
    Работа грузового направления автомобильного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска Забайкальск (МАПП Забайкальск) на границе […]
    автомобильный пункт пропускаЗабайкальскКитайОткрытие
    0
    14.07.2022
    Китаю снова грозит локдаун
    В портах Китая увеличиваются заторы на фоне локальных локдаунов и неблагоприятных погодных условий. Как […]
    загруженность портовКитайкоронавируслокдаун
    0
    27.07.2022
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июне 2022
    В июне 2022 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 6,4% относительно показателя июня […]
    Только для подписчиков
    2022Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    10.06.2022
    Заполярный транспортный филиал «Норникеля» увеличивает грузооборот
    Заполярный транспортный филиал «Норникеля» завершил зимнюю навигацию. С ноября 2021 года по конец мая […]
    ГрузооборотДудинкаНорникель
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.08.2022 Соответствие линий расписанию повышается
    15.08.2022 Контейнерооборот лидеров, 7 месяцев 2022
    15.08.2022 Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнил программу субсидируемого каботажного рейса
    15.08.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2022
    12.08.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 1 августа 2022 года
    12.08.2022 Отправки ускоренными контейнерными поездами из Китая в Российскую Федерацию и Республику Беларусь, июль 2022
    Госрегулирование Показать всё
    09.08.2022 Бизнесу предоставят госгарантии по инфраструктурным кредитам
    08.08.2022 Установлены временные квоты на вывоз серы для минеральных удобрений
    08.08.2022 Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна
    05.08.2022 РФ определит порядок прохождения иностранных военных кораблей через внутренние морские воды Севморпути
    04.08.2022 Утвержден план развития Севморпути
    03.08.2022 Упрощен порядок компенсации затрат на транспортировку высокотехнологичной продукции
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти