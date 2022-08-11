Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый контейнерный поезд с грузом из Китая, доставленным по новому мосту через реку Амур
11.08.2022

Первый контейнерный поезд с грузом из Китая, доставленным по новому мосту через реку Амур


    • Контейнерный оператор «РЖД Бизнес Актив» и логистический оператор «Октет карго» запускают новый мультимодальный контейнерный сервис из Благовещенска по России.

    Как рассказали SeaNews в «РЖД Бизнес Актив», первый поезд, в составе которого 50 груженых сорокафутовых контейнеров, отправлен 11 августа со станции Благовещенск на опорный терминал «РЖД Бизнес Актив» Безымянка в Самаре. Груз – товары медицинского назначения, поставщик – компания Torgmall.

    Сервис ориентирован на обеспечение грузооборота между Китаем и Россией через новый таможенный переход Кани-Курган Амурской области. Мультимодальный маршрут включает в себя доставку грузов автомобильным транспортом из Китая по открытому в этом году мосту через реку Амур на таможенно-логистический терминал «Каникурган», где происходит таможенное оформление, необходимая обработка и подготовка к отправке.

    В рамка сервиса «РЖД Бизнес Актив» обеспечивает предоставление подвижного состава, оплату железнодорожного тарифа по территории России, а также терминально-складские услуги на станциях отправления и назначения.

    Мультимодальный контейнерный сервис в Центральную Россию со станции Благовещенск через ТЛТ «Каникурган» будет работать на регулярной основе, частота отправок – еженедельно. Основной грузопоток – товары народного потребления, продукты питания, косметическая и медицинская продукция.

    «Запуск таких проектов является приоритетным. Это помогает переориентировать многие цепочки и связи в сторону Востока и формировать новые транспортные коридоры. Работа сервиса позволит сократить пробег по России на 1500 км относительно ближайших точек формирования ж.д. поездов во Владивостоке и Уссурийске на запад без существенного увеличения пробега по Китаю. Мы надеемся на сотрудничество по мере наращивания грузооборота и развития внешней торговли России со странами АТР»,–  отметил заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов.

    «Наша задача – в изменившихся условиях рынка предложить современную логистическую инфраструктуру в Амурской области и обеспечить участникам ВЭД необходимый сервис для ведения эффективного бизнеса с Китаем. Запуск мультимодального сервиса – это первый шаг в формировании регулярных маршрутов с ТЛТ «Каникурган» в Центральную Россию», – сказала генеральный директор «Агентства развития проектных инициатив» Валерия Репкова.

    По словам заместителя начальника Забайкальской железной дороги по территориальному управлению Петра Сапрыкина, холдинг «РЖД» и магистраль обеспечивают поддержку нового востребованного предложения на транспортном рынке. Развитие терминально-складского комплекса станции Благовещенск в перспективе позволит отправлять по одному контейнерному поезду в сутки.

    Фото: «РЖД Бизнес Актив»


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.05.2022
    ТОП-10 речных грузовых портов Китая в январе-марте 2022 года
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе-марте 2022 года грузооборот всех морских и речных портов Китая составил 3,6 млрд тонн.
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотКитайПорты
    0
    18.05.2022
    Открылось сезонное речное грузовое сообщение между Хабаровском и Китаем
    18 мая в Хабаровске открылось сезонное грузовое сообщение с КНР. Первая баржа отправилась из […]
    КитайРечные перевозкиХабаровск
    0
    06.06.2022
    Новый сервис из Китая в Ростовскую область и Краснодарский край через Дальний Восток
    ПАО «ТрансКонтейнер» запустило новый мультимодальный сервис для перевозки импортных грузов из Китая в Ростовскую […]
    ВСККитайКраснодарский крайРостов-на Дону
    0
    23.06.2022
    Новые сервисы на ВСК
    «Восточная Стивидорная Компания» начала обслуживать новые регулярные контейнерные сервисы прямого сообщения с китайскими портами […]
    Global PortsSWIFT LineВСККитай
    0
    08.02.2022
    Россия разрешила ввоз цитрусовых из Китая
    Запрет действовал два года
    КитайПродукты питанияРазрешениеЭкспорт
    0
    14.07.2022
    «ТрансКонтейнер» запустил сервис из Иркутска в Китай через Достык
    «ТрансКонтейнер» запустил свой первый регулярный контейнерный поезд из Иркутска в Китай через пограничный переход […]
    ДостыкИркутскКитайКонтейнерный поезд
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.08.2022 Новая специализированная контейнерная линия
    09.08.2022 Контейнерооборот китайских портов, 6 месяцев 2022
    09.08.2022 Новый сервис на ВСК
    08.08.2022 Новый контейнерный сервис из Ростова-на-Дону в Новосибирск
    08.08.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июне 2022
    08.08.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 31, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    09.08.2022 Бизнесу предоставят госгарантии по инфраструктурным кредитам
    08.08.2022 Установлены временные квоты на вывоз серы для минеральных удобрений
    08.08.2022 Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна
    05.08.2022 РФ определит порядок прохождения иностранных военных кораблей через внутренние морские воды Севморпути
    04.08.2022 Утвержден план развития Севморпути
    03.08.2022 Упрощен порядок компенсации затрат на транспортировку высокотехнологичной продукции
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти