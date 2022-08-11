Первый контейнерный поезд с грузом из Китая, доставленным по новому мосту через реку Амур

Контейнерный оператор «РЖД Бизнес Актив» и логистический оператор «Октет карго» запускают новый мультимодальный контейнерный сервис из Благовещенска по России.

Как рассказали SeaNews в «РЖД Бизнес Актив», первый поезд, в составе которого 50 груженых сорокафутовых контейнеров, отправлен 11 августа со станции Благовещенск на опорный терминал «РЖД Бизнес Актив» Безымянка в Самаре. Груз – товары медицинского назначения, поставщик – компания Torgmall.

Сервис ориентирован на обеспечение грузооборота между Китаем и Россией через новый таможенный переход Кани-Курган Амурской области. Мультимодальный маршрут включает в себя доставку грузов автомобильным транспортом из Китая по открытому в этом году мосту через реку Амур на таможенно-логистический терминал «Каникурган», где происходит таможенное оформление, необходимая обработка и подготовка к отправке.

В рамка сервиса «РЖД Бизнес Актив» обеспечивает предоставление подвижного состава, оплату железнодорожного тарифа по территории России, а также терминально-складские услуги на станциях отправления и назначения.

Мультимодальный контейнерный сервис в Центральную Россию со станции Благовещенск через ТЛТ «Каникурган» будет работать на регулярной основе, частота отправок – еженедельно. Основной грузопоток – товары народного потребления, продукты питания, косметическая и медицинская продукция.

«Запуск таких проектов является приоритетным. Это помогает переориентировать многие цепочки и связи в сторону Востока и формировать новые транспортные коридоры. Работа сервиса позволит сократить пробег по России на 1500 км относительно ближайших точек формирования ж.д. поездов во Владивостоке и Уссурийске на запад без существенного увеличения пробега по Китаю. Мы надеемся на сотрудничество по мере наращивания грузооборота и развития внешней торговли России со странами АТР»,– отметил заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов.

«Наша задача – в изменившихся условиях рынка предложить современную логистическую инфраструктуру в Амурской области и обеспечить участникам ВЭД необходимый сервис для ведения эффективного бизнеса с Китаем. Запуск мультимодального сервиса – это первый шаг в формировании регулярных маршрутов с ТЛТ «Каникурган» в Центральную Россию», – сказала генеральный директор «Агентства развития проектных инициатив» Валерия Репкова.

По словам заместителя начальника Забайкальской железной дороги по территориальному управлению Петра Сапрыкина, холдинг «РЖД» и магистраль обеспечивают поддержку нового востребованного предложения на транспортном рынке. Развитие терминально-складского комплекса станции Благовещенск в перспективе позволит отправлять по одному контейнерному поезду в сутки.

Фото: «РЖД Бизнес Актив»