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Лидеры контейнерного рынка за одним столом
11.08.2022

Лидеры контейнерного рынка за одним столом


    • 15 сентября в рамках 12-го международного контейнерного форума ЕСЭ-2022 в Сочи состоится первая церемония награждения премией «Экспедитор года».

    Текущая геополитическая и экономическая ситуация привела к серьезным изменениям в логистике, особенно в сегменте контейнерных перевозок. Однако отрасль продолжает показывать стабильный рост – по данным статистики ОАО «РЖД» за 7 месяцев 2022 года только по сети железных дорог России было перевезено более 3,7 млн TEU, что на 0,7% выше показателя аналогичного периода 2021 года.

    Участники контейнерного рынка продолжают успешно решать нетривиальные задачи поставки необходимой продукции российским компаниям, видят новые возможности в новых условиях и перспективы дальнейшего развития отрасли.  

    Оргкомитет форума ЕСЭ-2022 и состав жюри озадачились тем, чтобы отметить всех, благодаря кому сегмент контейнерных перевозок не только «выжил» и «адаптировался», но показал выдающиеся результаты и продолжает радовать достижениями и успехами в развитии собственного бизнеса и отрасли в целом.

    Цель конкурса «Экспедитор года» — дать объективную информацию о текущем состоянии рынка контейнерных перевозок России и его участников, выделить и поощрить организации, добивающихся выдающихся успехов в развитии контейнерного бизнеса, стимулировать компании к дальнейшему развитию и передачи успешного опыта.

    Участником может стать любая транспортно-экспедиционная компания, работающая в сегменте контейнерных перевозок. Компания может относится как к субъектам МСП, так и к крупному бизнесу. Важный момент, к участию в конкурсе в этом году приглашаются экспедиторы «без активов», т.е. компании, которые не располагают в собственности подвижным составом, т.е. оказывают именно услуги организации контейнерных перевозок либо услуги предоставления контейнерного оборудования в пользование.

    Оценка деятельности участников проводится на основе предоставляемых данных о достижениях компании за отчетный период, определяется объемом выполненных работ, финансовыми показателями организации контейнерных перевозок, динамическими и качественными показателями роста в сравнении с предыдущим отчетному периодом. 

    Узнать более подробно о правилах конкурса, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте организатора www.slet.su .

    Прием заявок открыт до 17 августа  2022 года!  Есть стимул поторопится и побороться за звание «Экспедитора года»!

    ДЛЯ СПРАВКИ. ЕСЭ-2022 состоится 15-16 сентября в Сочи, конгресс-центр Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi. Актуальная программа ЕСЭ-2022, список участников размещены на официальном сайте организатора www.slet.su 


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