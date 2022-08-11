Беспилотник на промерных работах в порту Калининград

Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» впервые применил беспилотный аппарат при проведении промерных работ на строящемся объекте международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в морском порту Калининград.

Гидрографический комплекс с однолучевым эхолотом на базе электрического беспилотного водного аппарата (БПВА) Apache-3 использовался для выполнения съемки рельефа дна, сообщает пресс-служба «Росморпорта».

БПВА представляет собой малогабаритное судно, выполненное в виде тримарана, предназначенное для выполнения гидрографической съемки однолучевым эхолотом в полностью автоматическом режиме в открытых и закрытых водоемах и прибрежных частях моря на глубинах от 0,3 до 250 м, скорости ветра до 9 м/c и высоте волны до 1 м.

Движение БПВА обеспечивается двумя движителями, работающими от аккумуляторной батареи.

Управление съемкой возможно как в ручном режиме с помощью дистанционного пульта, так и в полностью автоматическом режиме по заранее запрограммированному маршруту.

Беспилотный аппарат оборудован поворотный видеокамерой и радаром, предотвращающим столкновения с надводными объектами. Установленная инерционно-навигационная система с режимом Real Time Kinematic (кинематика в реальном времени) позволяет точно следовать заданному курсу даже в неблагоприятных условиях волнения и ветра.

Северо-Западный бассейновый филиал планирует использовать БПВА в первую очередь при строительстве и дальнейшей эксплуатации международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в морском порту Калининград.

Использование БПВА позволяет существенно снизить издержки предприятия в связи с исключением необходимости привлечения промерного флота и его мобилизации на дальние расстояния, отмечают в «Росморпорте». Кроме этого, использование БПВА существенно улучшает качество промерных работ, выполняемых на стесненных участках акватории, где использование иных судов промерного флота представляется затруднительным.

Основные технические характеристики БПВА:

длина – 1 м;

ширина – 0,6 м;

осадка – 0,15 м;

вес с батарей – менее 25 кг;

автономность – 2 часа (при движении на скорости не более 6 узлов);

глубина измерения – от 0,15 до 250 м;

угол раскрытия луча – 6 градусов;

скорость хода – в автоматическом режиме 5,8 узла, в ручном 15,6 узла.

Фото: «Росморпорт»