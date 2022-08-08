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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 31, 2022
08.08.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 31, 2022


    • На прошлой неделе года снизились ставки почти на всех исследуемых трейдах. Выросли только ставки из Китая на порты Северной Европы и Австралии и Новой Зеландии.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр увеличились по сравнению с позапрошлой неделей на 1,6%, в то же время ставки на порты Средиземноморья уменьшились – на 2,4%.

    Ставки на порты западного побережья США опустились на 2,8%, на порты восточного побережья – на 1,7%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на 31 неделе года сократились на 2,2%. При этом выросли ставки на Австралию и Новую Зеландию – на 2%.

    Ставки на Южную Америку показали небольшое снижение – минус 0,1%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии опустились на 3,1%, ставки на Южную Корею – на 1,8%.

    Chart by Visualizer

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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