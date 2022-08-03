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ЮгТранс 2022
03.08.2022

18-й Транспортный форум ЮгТранс 2022


    • На прошлой неделе в Новороссийске состоялся 18-й Транспортный форум «ЮгТранс 2022». Делегаты обсудили вопросы трансформации контейнерного бизнеса в Черноморском регионе, перспективы транскаспийских маршрутов, новое значение внутренних водных путей, влияние санкций на различные сферы транспортного бизнеса и пути выхода из ситуации, приход на рынок новых игроков, перераспределение грузопотоков, формирование новых транспортных маршрутов и многие другие актуальные для отрасли вопросы.

    Модератором дискуссионной сессии, посвященной трансформации контейнерного бизнеса, выступила директор SeaNews по маркетингу Елена Шелеметьева. Она также представила доклад о том, какие изменения произошли в портовом сегменте на фоне санкций и ухода с российского рынка ряда игроков. Выступление Елены можно посмотреть здесь.

    А краткий фотоотчет с ЮгТранса смотрите ниже.

    Фото: Елена Шелеметьева, SeaNews

     


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