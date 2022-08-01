Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2022

На прошедшей неделе снизились ставки на европейском и средиземноморском направлениях. Ставки на Персидский залив также показали отрицательную динамику.

Так, ставки из Китая на порты Северной Европы понизились на 1,8%, ставки на порты Средиземноморья – на 1,1%.

Ставки на порты западного побережья США опустились на 0,3%, на порты восточного побережья, напротив, немного поднялись – на 0,1%.

Ставки из Китая на Персидский залив продолжили сокращаться – минус 6,9% к уровню 29 недели.

В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию ненамного, но увеличились – на 0,1%.

Ставки на Южную Америку выросли по сравнению с уровне 29 недели на 3,4%.

На внутриазиатском трейде ставки на порты Японии выросли на 1,5%. Ставки на Южную Корею по сравнению с позапрошлой неделей увеличились на 2,2%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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