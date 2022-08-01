Конференция SHIPPING, FREIGHT & DIGITAL IN SHIPPING. Опыт 2022 – есть первая регистрация!

На 3-ю международную конференцию «SHIPPING, FREIGHT & DIGITAL IN SHIPPING. Опыт 2022», которую проводят Юридическая фирма «Ремеди» и информационно-аналитическое агентство SeaNews, зарегистрировался первый участник.

По сложившейся традиции его инициатива будет вознаграждена, и по окончании мероприятия ему будет вручен приз.

Кроме того, призы получат и самые активные участники конференции, которые зададут наибольшее количество интересных вопросов докладчикам.

Также в рамках конференции пройдет традиционная лотерея, билетами в которой послужат визитные карточки участников.

С подробной информацией о конференции можно ознакомиться здесь https://seanews.ru/ru-shipping-freight-digital-in-shipping-2022/

Онлайн-регистрация по адресу https://seanews.ru/ru-registracija-zajavki-na-uchastie-v-konferencii-shipping-freight-digital-in-shipping-30-sentjabrja-2022g/