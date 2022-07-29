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Половина пластика в океанах – с рыболовных судов
29.07.2022

Половина пластика в океанах – с рыболовных судов


    • По оценкам, половина всего пластикового мусора в Мировом океане попала туда с 4,5 миллионов рыболовных судов, ведущих промысел в международных водах и в территориальных водах стран. Такие данные приводятся в статье, опубликованной в The Conversation по итогам прошедшей в конце июня – начале июня этого года Конференции ООН по океану.

    Согласно недавнему исследованию, только при промышленном лове рыбы в океан попадает более 100 млн фунтов (453,6 тыс. тонн) пластика – это сети, ловушки, поплавки, ящики и тому подобное. Пластик находят в самых отдаленных частях Мирового океана, таких как остров Питкэрн, и в самых глубоких, таких как Марианская впадина.

    Помимо того, что пластиковый мусор загрязняет воду и береговую линию, создает опасность для судоходства и для жизни морских обитателей, которые запутываются в нем и заглатывают его, он выделяет в воду токсические вещества, а сети потерянные или выброшенные сети продолжают «ловить» рыбу.

    Может случиться так, что к 2050 году пластика в море будет больше, чем рыбы, предупреждают авторы исследования.

    При этом механизмы для того, чтобы защитить мировой океан от неконтролируемого сброса пластикового мусора, существуют, во всяком случае на бумаге, и один из них – это международная конвенция MARPOL.

    Важно, чтобы государства следили за судами под своим флагом и создавали условия и стимулы для безопасной утилизации пластика, с одной стороны, а, с другой стороны, принимали меры в отношении судов, сбрасывающих в море пластиковый мусор, которые заходят в их порты, пишет издание.

    Фото: John van Zijderveld / Shipspotting


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