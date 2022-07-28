Круг замкнулся: Ухань на карантине

В Китае закрыли крупнейший речной порт Ухань. В городе, в котором впервые был обнаружен коронавирус, вновь на карантине, сообщает Splash.

«Глобальная пандемия, длившаяся два с половиной года, завершила полный круг», — пишет издание, отметив, что город является транспортным узлом, находящимся вблизи реки Янцзы.

Большинство предприятий в южных районах крупного китайского экономического и промышленного центра — Шэньчжэне – вынуждены перейти на режим замкнутого цикла, при этом сотрудники работают в изолированных зонах.

В Шанхае на этой неделе проходят два этапа обязательного массового тестирования в девяти из 16 районов города.

По данным аналитического агентства Nomura, на которые ссылается Splash, в настоящее время 260 млн человек в Китае находятся в частичной или полной изоляции. При этом власти не ослабляют политику нулевого ковида, что бьет по производству и цепочка поставок. Например, на фоне этих факторов Adidas сократил прогноз годового дохода на 30%.