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Круг замкнулся: Ухань на карантине
28.07.2022

Круг замкнулся: Ухань на карантине


    • В Китае закрыли крупнейший речной порт Ухань. В городе, в котором впервые был обнаружен коронавирус, вновь на карантине, сообщает Splash.

    «Глобальная пандемия, длившаяся два с половиной года, завершила полный круг», — пишет издание, отметив, что город является транспортным узлом, находящимся вблизи реки Янцзы.

    Большинство предприятий в южных районах крупного китайского экономического и промышленного центра — Шэньчжэне – вынуждены перейти на режим замкнутого цикла, при этом сотрудники работают в изолированных зонах.

    В Шанхае на этой неделе проходят два этапа обязательного массового тестирования в девяти из 16 районов города.

    По данным аналитического агентства Nomura, на которые ссылается Splash, в настоящее время 260 млн человек в Китае находятся в частичной или полной изоляции. При этом власти не ослабляют политику нулевого ковида, что бьет по производству и цепочка поставок. Например, на фоне этих факторов Adidas сократил прогноз годового дохода на 30%.


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