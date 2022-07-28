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Как получить максимум знаний и при этом сэкономить
28.07.2022

Как получить максимум знаний и при этом сэкономить


    • Экспертный центр Опасник внимательно изучает мнение участников всех вебинаров, подписчиков сайта и своих соцсетей.

    В анкете многие из участников указали, что хотели бы получить доступ к видеозаписям всех мероприятий Центра, включая прошедшие, чтобы иметь возможность просмотра в удобное время, нужное количество раз. И такая возможность появилась.

    Оформив годовую подписку, вы получите доступ к видео прошедших и будущих мероприятий (цена значительно ниже стоимости регистрации по каждому вебинару отдельно).  

    Преимущества очевидны:

    • один платеж в год, один счет, одна общая регистрация на все платные и бесплатные мероприятия;
    • систематический годовой курс по ДОПОГ, включая редко обсуждаемые темы;
    • получение материалов и видеозаписей уже прошедших мероприятий этого года (по вашему запросу);
    • получение материалов и видеозаписей всех платных и бесплатных мероприятий без необходимости личного участия – для просмотра в удобное время, в удобном месте;
    • реальная экономия (стоимость платной регистрации на одно мероприятие от 800 руб. вместо 3500 руб. в случае разовой оплаты);
    • дополнительная скидка 10% для зарегистрированных пользователей портала (получите логин и пароль по запросу).

    Стоимость годовой подписки 10-14,9 тыс. руб. (с учетом скидок), оформить ее можно по ссылке https://opasnik.ru/events/434035/.

    Обращаем ваше внимание, что можно оформить подписку и на 2 полугодие 2022 г. по промокоду подписчиков наших социальных сетей, в этом случае укажите в форме регистрации, пожалуйста, промокод ½.


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