Белорусские грузы переориентируются на северные и южные порты России

В Белоруссии под председательством министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко состоялось совещание по вопросу оптимизации логистических схем отгрузок экспортной продукции

«В настоящее время ряд вопросов в этой части решен и часть еще находится в проработке, – цитирует А.Авраменко пресс-служба министерства. – Мы должны сконцентрироваться на тех проблемах, с которыми сталкиваются наши экспортеры и экспедиторы, усовершенствовать существующие подходы в логистике».

А.Авраменко отметил, что в настоящее время ведется работа по подписанию соглашения о перевалки белорусских грузов через северные и южные порты России. С рядом стран обсуждается выдача дополнительных разрешений для отечественных автоперевозчиков.

По словам начальника службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности БЖД Александра Невмержицкого, с учетом переориентации экспортных грузовых потоков растет спрос на перевозки в восточном направлении. Железной дорогой активно прорабатываются альтернативные маршруты.

«Еще одним перспективным сегментом является развитие контейнерных перевозок. Это направление, которое получило серьезную динамику в последние годы», – подчеркнул он.

В сфере автомобильного транспорта также наблюдается изменение вектора логистики на восток – Китай, Турция, Азербайджан, Грузия и другие страны – об этом на совещании рассказали представители отрасли.

Следующее обсуждение оптимизации логистических схем в широком составе намечено на конец октября, уточняется в сообщении Минтранса Белоруссии.

Фото: портал Минтранс Белоруссии