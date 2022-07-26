«Оборонлогистика» запустит паромную линию Ейск – Мариуполь

ООО «Оборонлогистика» готовится в августе запустить регулярную паромную линию Ейск – Мариуполь с использованием собственного паромного флота, сообщает пресс-служба компании.

На первом этапе на линию выйдет автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» 2010 года постройки, который ранее был задействован на Керченской паромной переправе.

Паром «Лаврентий» может перевозить до 700 тонн грузов, в том числе до 20 еврофур и 136 пассажиров, скорость – до 12 узлов.

Время в пути между портами составит 4 часа. Первоначально предполагается, что паром будет совершать один кругорейс в сутки.

Как отмечают в «Оборонлогистике», в пунктах назначения создается вся необходимая инфраструктура для обслуживания парома. В настоящее время ведется подготовка к формированию первой грузовой партии.

«Работа линии ориентирована на гражданские грузы и коммерческих отправителей, участвующих в восстановлении инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики. Со своей стороны, предприятия ДНР и ЛНР заинтересованы в отправке своей продукции в Российскую Федерацию», – говорится в сообщении.

Фото: «Оборонлогистика»