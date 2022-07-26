Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Оборонлогистика» запустит паромную линию Ейск – Мариуполь
26.07.2022

«Оборонлогистика» запустит паромную линию Ейск – Мариуполь

    • ООО «Оборонлогистика» готовится в августе запустить регулярную паромную линию Ейск – Мариуполь с использованием собственного паромного флота, сообщает пресс-служба компании.

    На первом этапе на линию выйдет автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» 2010 года постройки, который ранее был задействован на Керченской паромной переправе.

    Паром «Лаврентий» может перевозить до 700 тонн грузов, в том числе до 20 еврофур и 136 пассажиров, скорость – до 12 узлов.

    Время в пути между портами составит 4 часа. Первоначально предполагается, что паром будет совершать один кругорейс в сутки.

    Как отмечают в «Оборонлогистике», в пунктах назначения создается вся необходимая инфраструктура для обслуживания парома. В настоящее время ведется подготовка к формированию первой грузовой партии.

    «Работа линии ориентирована на гражданские грузы и коммерческих отправителей, участвующих в восстановлении инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики. Со своей стороны, предприятия ДНР и ЛНР заинтересованы в отправке своей продукции в Российскую Федерацию», – говорится в сообщении.

    Фото: «Оборонлогистика»


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.04.2022
    Паромную линию между Балтийском и Усть-Лугой усилит еще одно судно
    Пополнение парка морского грузового сообщения эксклавного региона с остальной территорией Российской Федерацией ожидается уже в апреле
    КалининградпаромСухогруз
    0
    11.01.2022
    Новый грузовой терминал для Минобороны
    Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России (ВСК) создают в Геопорту г. Новороссийска новый грузовой терминал, […]
    минобороныНовороссийскОборонлогистикаТерминал
    0
    13.05.2022
    Первый за 30 лет российский паром в иранском порту Ноушехр
    Паром «Композитор Гасанов» доставил 66 российских автомобилей из порта Оля в порт Ноушехр.
    ИранМорской торговый порт Оляпаром
    0
    13.01.2022
    Паром-газоход «Маршал Рокоссовский» вышел в Балтийск из Турции
    Первый в России инновационный двухтопливный автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» после принятия бункера и запасов […]
    Балтийскгазоходжелезнодорожный паромпаром
    0
    21.06.2022
    Белорусские МАЗы для сирийских дорог
    В июне судно, принадлежащее ООО «Оборонлогистика», — «Спарта II» — очередным рейсом доставило в […]
    БеларусьМАЗОборонлогистикаСирия
    0
    06.05.2022
    Новые маршруты «Оборонлогистики»
    Сухогруз «Пижма», принадлежащий «Оборонлогистики» доставил из Новороссийска в египетский порт Александрия партию коммерческих грузов, […]
    ЕгипетОборонлогистика
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.07.2022 Контейнерные порты Турции, H1 2022
    26.07.2022 10 тыс. TEU за 4 месяца
    26.07.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-июне 2022 года
    25.07.2022 Top-20 стран мира по контейнерному флоту
    25.07.2022 Контейнерооборот Гонконга, 6 месяцев 2022
    25.07.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 29, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    25.07.2022 Российские продукты питания и удобрения все-таки выйдут на мировые рынки
    20.07.2022 Полтриллиона на поддержку транспортной отрасли
    19.07.2022 Д.Мантуров будет отвечать за отраслевые программы в судостроении
    18.07.2022 Увеличены квоты на вывоз подсолнечного масла
    18.07.2022 Правительство расширяет ТОРы на Дальнем Востоке
    15.07.2022 Перевозки сельхозпродукции по железной дороге дополнительно просубсидируют
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти