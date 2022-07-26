Более 500 жилых модулей доставлены на объекты «Восток Ойл»

По Северному морскому пути в порт Дудинка двумя судами доставлена партия модулей для строительства вахтовых жилых комплексов на объектах «Восток Ойл». 545 современных модулей будут установлены в порту «Бухта Север», в аэропорту Норильска, а также в районе головной нефтеперекачивающей станции «Пайяха», сообщает пресс-служба «Роснефти».

В рамках летней навигационной кампании НК «Роснефть» приступила к доставке грузов на полуостров Таймыр по Северному морскому пути для строительства объектов «Восток Ойл». В общей сложности с учетом навигации по реке Енисей в порты Дудинка, «Бухта Север», на производственные базы «Точино», «Караул», «Таналау» и на объекты Ванкорского кластера планируется завезти более 600 тыс. тонн грузов и стройматериалов.

По Севморпути в летнюю навигацию планируется доставить около 200 тыс. тонн грузов – специализированную технику, трубную продукцию и все необходимое для строительства первоочередных объектов «Восток Ойл».

Дополнительно для реализации проекта с красноярской группы складов в период летней навигации по Енисею планируется доставить еще 400 тыс. тонн грузов.

По мере роста темпов строительства «Восток Ойл» растет загрузка логистических артерий, отмечают в «Роснефти». По итогам навигации в июне перевозчики Енисейского бассейна задействовали 143 единиц флота, почти на треть больше, чем в прошлом году.

К настоящему времени в ходе летней навигации на объекты «Восток Ойл» доставлено более 300 тыс. тонн грузов.

Фото: Роснефть