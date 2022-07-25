Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Top-20 стран мира по контейнерному флоту
25.07.2022

Top-20 стран мира по контейнерному флоту

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.05.2022
    Top 26-50 контейнерных линий, Q1 2022
    Суммарная вместимость флота Top-26-50 линий составляет 875,8 тыс. TEU.
    Только для подписчиков
    2022Top-26-50контейнерные линии
    0
    27.04.2022
    Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, итоги первого квартала 2022
    Доли и объемы линий в Клайпеде, Таллине и Риге
    Только для подписчиков
    2022контейнерные линииКонтейнерооборотПрибалтика
    0
    22.07.2022
    Top 26-50 контейнерных линий, H1 2022
    По состоянию на 1 июля 2022 года в рейтинге крупнейших контейнерных линий, занимающих в […]
    Только для подписчиков
    2022Top-26-50контейнерные линии
    0
    01.02.2022
    Соответствие линий расписанию в ноябре 2021
    По данным Sea-Intelligence, в ноябре этого года индекс соответствия линейному расписанию снизился к показателю […]
    2021Sea-Intelligenceконтейнерные линииЛинейное судоходство
    0
    17.01.2022
    Top 26-50 контейнерных линий, 2021 год
    По состоянию на 1 января 2022 года в рейтинге крупнейших контейнерных линий, занимающих в […]
    Только для подписчиков
    2021Top-26-50контейнерные линии
    0
    11.03.2022
    Про судозаходы в российские порты, ставки на танкеры, цены на нефть и санкции
    Прогноз
    контейнерные линииКонтейнеровозыСанкциитанкеры
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.07.2022 Top-20 стран мира по контейнерному флоту
    25.07.2022 Контейнерооборот Гонконга, 6 месяцев 2022
    25.07.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 29, 2022
    22.07.2022 Контейнеры через Роттердам упали на 4,4%
    22.07.2022 Новый автомобильный въездной комплекс на ВСК
    22.07.2022 Top 26-50 контейнерных линий, H1 2022
    Госрегулирование Показать всё
    25.07.2022 Российские продукты питания и удобрения все-таки выйдут на мировые рынки
    20.07.2022 Полтриллиона на поддержку транспортной отрасли
    19.07.2022 Д.Мантуров будет отвечать за отраслевые программы в судостроении
    18.07.2022 Увеличены квоты на вывоз подсолнечного масла
    18.07.2022 Правительство расширяет ТОРы на Дальнем Востоке
    15.07.2022 Перевозки сельхозпродукции по железной дороге дополнительно просубсидируют
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти