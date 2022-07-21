Первый полносоставный контрейлерный поезд из Подмосковья в Новосибирск

20 июля со станции Силикатная (Московская область) в Новосибирск отправился первый полносоставный контрейлерный поезд, сообщает пресс-служба РЖД.

Впервые сразу 30 груженых полуприцепов с металлургической продукцией проследуют по этому маршруту не по автомобильной, а по железной дороге.

«Если раньше мы отправляли по 2-3 вагона с полуприцепами, то сегодня мы сформировали полносоставный поезд. Надеемся, что сегодняшней отправкой мы привлечем новых клиентов и дополнительные грузы. Только за I полугодие этого года объем контрейлерных перевозок по российским железным дорогам увеличился более чем в 3 раза», – сказал на церемонии отправления поезда заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков.

Поезд преодолеет по сети РЖД около 3,3 тыс. км. Время в пути составит порядка 3,5 суток, что быстрее, чем автомобильным транспортом.

В обратный рейс поезд отправится также с гружеными полуприцепами. В дальнейшем планируется, что контрейлерные составы на данном маршруте станут курсировать регулярно.

Для поезда разработано специальное расписание движения, на терминалах отправления и прибытия подготовлено оборудование для погрузки полуприцепов.

Технология позволит не только увеличить объемы перевозок железнодорожным транспортом, но и разгрузить автомобильный трафик, снизить воздействие большегрузных автомобилей на автодорожную инфраструктуру и экологию.

В РЖД отмечают, только за один рейс контрейлерного поезда по маршруту Силикатная – Новосибирск сокращение выбросов СО2 составит около 200 тонн.

Фото: Telegram-канал РЖД