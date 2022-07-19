Перевозки через погранпереход Камышовая – Хуньчунь выросли на 60%

Перевозки через погранпереход Камышовая – Хуньчунь на Дальнем Востоке выросли в 1,6 раза, сообщается в Telegram-канале РЖД.

В компании поясняют, что это результат перехода этого пункта пропуска на круглосуточный режим работы. Так, в июне было перевезено 327 тыс. тонн грузов – в 1,6 раза больше, чем в июне прошлого года.

Всего же с начала года через погранпереход Камышовая – Хуньчунь проследовало через границу почти 1,9 млн тонн грузов, что на 9,8% больше, чем за первое полугодие 2021 года.

На 15,6%, до 32 тыс. тонн выросли отправки на экспорт металлической руды, а контейнерные перевозки в Китай выросли в 7 раз, до 187 тыс. тонн.

Напомним, в начале июля ПАО «ТрансКонтейнер» организовало первый в России регулярный сервис для контейнерного импорта из Китая в РФ через Камышовую, ранее через этот погранпереход была возможна отправка только транзитных грузов.

Фото: ТрансКонтейнер