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Бесплатный вебинар по перевозке органических пероксидов
18.07.2022

Бесплатный вебинар по перевозке органических пероксидов


    • Экспертный центр Опасник (www.opasnik.ru) в рамках летней программы проводит очередной бесплатный общедоступный вебинар, который состоится 21 июля в 10.00.

    На этот раз обсуждается редкая тема – перевозка органических пероксидов. Вебинар будет интересен не только перевозчикам опасных грузов, но и инспекторам контрольно-надзорных органов, а также преподавателям учебных центров и консультантам по опасным грузам.

    На вебинаре будут подробно освещены изменения на рынке автоперевозок органических пероксидов, наиболее часто фиксируемые нарушения, вопросы разграничения ответственности перевозчика и грузоотправителя в связи с перевозкой пероксидов, а также особенности упаковки и маркировки и организации перевозки и многие другие аспекты темы.

    Примечательно, что участники этого вебинара получат возможность бесплатно принят участие в платном мероприятии 25 августа. Условия будут объявлены на июльской встрече в прямом эфире. Таким образом эксперты Опасника стремятся поощрить наиболее активных участников вебинаров, которые задают интересные вопросы, делятся проблемами и накопленным опытом со всем профессиональным сообществом, и расширить круг друзей центра.

    Регистрация на вебинар доступна до 20 июля включительно по ссылке https://opasnik.ru/events/409001/


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