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Заработную плату железнодорожникам увеличат
15.07.2022

Заработную плату железнодорожникам увеличат


    • С 1 августа заработная плата железнодорожников будет увеличена на 5%, сообщается на сайте ОАО «РЖД».

    «Согласно коллективному договору индексация проводится не реже двух раз в год, но с учетом экономических факторов руководство компании приняло решение о внеплановом увеличении зарплаты сотрудников», – говорится в заявлении компании.

    Отмечается, что в РЖД это уже третья индексация заработной платы с начала года. Первая была проведена с 1 марта – на 4,2%, вторая – с 1 мая на 5%.

    «В компании трудятся более 700 тыс. человек. Индексация заработной платы проходит для всех сотрудников одновременно», – поясняют в РЖД.

    Фото: РЖД


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