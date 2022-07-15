Заработную плату железнодорожникам увеличат

С 1 августа заработная плата железнодорожников будет увеличена на 5%, сообщается на сайте ОАО «РЖД».

«Согласно коллективному договору индексация проводится не реже двух раз в год, но с учетом экономических факторов руководство компании приняло решение о внеплановом увеличении зарплаты сотрудников», – говорится в заявлении компании.

Отмечается, что в РЖД это уже третья индексация заработной платы с начала года. Первая была проведена с 1 марта – на 4,2%, вторая – с 1 мая на 5%.

«В компании трудятся более 700 тыс. человек. Индексация заработной платы проходит для всех сотрудников одновременно», – поясняют в РЖД.

Фото: РЖД