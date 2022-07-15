В Германии бастуют докеры

В 6 утра в четверг в Германии началась забастовка докеров, которая продлится до 6 утра субботы. Протестующие требуют повышения зарплаты.

Переговоры между профсоюзом ver.di, объединяющим 12 тыс. портовиков, и Центральной Ассоциацией немецких портовых компаний (ZDS), представляющей интересы работодателей, в очередной раз провалились.

Как заявил Ульрике Ридель, главный переговорщик от ZDS, прекращение работы со стороны докеров является безответственным, и двое суток простоя вряд ли уместно называть «предупредительной» забастовкой. «Акция протеста подрывает международную репутацию и конкурентоспособность наших портов и ставит под угрозу существование ряда компаний», – цитирует ее The Loadstar.

Майя Швигершаузен-Гют, главный переговорщик со стороны ver.di, в свою очередь потребовала «реального» повышения зарплаты, назвав полученное профсоюзом предложение недостаточным «на фоне неуверенного экономического развития».

Как отмечает The Loadstar, это уже третья и самая длительная предупредительная забастовка, и она грозит усугубить заторы на терминалах в Гамбурге, где судам приходилось ожидать постановки к причалу до 14 суток и до забастовки.

По данным The Loadstar, линии переориентируют суда из Гамбурга, Бремерхафена и Вильгельмсхафена на другие порты. Но если Гданьск, Зебрюгге и Феликстоу готовы принять немецкие контейнеры, то в Роттердаме и Антверпене такой возможности может и не быть, учитывая затоваренность терминалов.

Фото: HHLA