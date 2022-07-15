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HHLA снова принимает российские контейнеры
15.07.2022

В Германии бастуют докеры


    • В 6 утра в четверг в Германии началась забастовка докеров, которая продлится до 6 утра субботы. Протестующие требуют повышения зарплаты.

    Переговоры между профсоюзом ver.di, объединяющим 12 тыс. портовиков, и Центральной Ассоциацией немецких портовых компаний (ZDS), представляющей интересы работодателей, в очередной раз провалились.

    Как заявил Ульрике Ридель, главный переговорщик от ZDS, прекращение работы со стороны докеров является безответственным, и двое суток простоя вряд ли уместно называть «предупредительной» забастовкой. «Акция протеста подрывает международную репутацию и конкурентоспособность наших портов и ставит под угрозу существование ряда компаний», – цитирует ее The Loadstar.

    Майя Швигершаузен-Гют, главный переговорщик со стороны ver.di, в свою очередь потребовала «реального» повышения зарплаты, назвав полученное профсоюзом предложение недостаточным «на фоне неуверенного экономического развития».

    Как отмечает The Loadstar, это уже третья и самая длительная предупредительная забастовка, и она грозит усугубить заторы на терминалах в Гамбурге, где судам приходилось ожидать постановки к причалу до 14 суток и до забастовки.

    По данным The Loadstar, линии переориентируют суда из Гамбурга, Бремерхафена и Вильгельмсхафена на другие порты. Но если Гданьск, Зебрюгге и Феликстоу готовы принять немецкие контейнеры, то в Роттердаме и Антверпене такой возможности может и не быть, учитывая затоваренность терминалов.

    Фото: HHLA

     


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