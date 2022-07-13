Trafigura вышла из проекта «Восток Ойл»

Сингапурская Trafigura завершила выход из проекта «Восток Ойл», в котором имела долю 10%.

«Доля Trafigura в проекте «Восток Ойл», включая соответствующий банковский долг без права регресса, была приобретена Nord Axis Limited, независимой торговой компанией, зарегистрированной в Гонконге. Сделка завершена 12 июля», – говорится в заявлении компании.

Стоимость сделки не разглашается.

Напомним, сделка по продаже компании Trafigura PTE LTD 10-процентной доли уставного капитала ООО «Восток Ойл» была одобрена в ноябре 2020 года. В июне 2021 года «Роснефть» продала 5% «Восток Ойл» консорциуму компаний в составе Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd.

Проект «Восток Ойл» включает в себя Ванкорский кластер (15 месторождений, крупнейшие из которых – Сузунское, Тагульское, Лодочное и Ванкорское), Западно-Иркинский участок («Роснефть»), Пайяхскую группу месторождений («Нефтегазхолдинг) и месторождения Восточно-Таймырского кластера. Ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл» составляет более 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent. Потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивался в 2024 году в 25 млн тонн, в 2027 году – 50 млн тонн и к 2030 году – до 115 млн тонн.

Фото: «Роснефть»