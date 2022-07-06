Германии нужны СПГ-танкера

В то время, как Uniper получил разрешение на ускоренное начало строительства первого в Германии СПГ-терминала в Вильгельмсхафене, который по плану должен вступить в строй в 2023 году, в стране есть мнение, что план вице-канцлера – министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека заменить российский газ поставками СПГ может оказаться сложнореализумым.

По мнению депутата бундестага, от ХДС Торстена Фрая, интервью которого газете Bild цитирует РИА Новости, план Р.Хабека по замене российского газа СПГ потерпел провал. По плану, необходимые для частичной замены российского голубого топлива поставки СПГ в ФРГ морским транспортом рассчитаны в объеме 13 млрд кубометров газа в первом полугодии 2023 года.

«В немецком торговом флоте нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния, – пояснил Bild Мартин Крегер из Союза судовладельцев. – Всего по всему миру доступно почти 500 танкеров СПГ, но спрос со стороны других регионов мира высок».