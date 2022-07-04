Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новая технология изготовления деталей морских двигателей от Ростеха
04.07.2022

Новая технология изготовления деталей морских двигателей от Ростеха


    • Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха освоила новую технологию изготовления деталей морских газотурбинных двигателей. По информации Ростеха, решение позволит увеличить КПД и ресурс силовых установок. 

    Детали и агрегаты современных двигателей обладают сложной внутренней структурой в виде сот. Преимущество таких деталей перед монолитными элементами силовых установок в меньшем весе при сохранении необходимых прочностных характеристик, поясняют в Ростехе. 

    Новая технология позволяет заполнять ячейки сот внутри деталей специальным уплотнителем из отечественных материалов. Материал изготавливается методом пайки-спеканием. Его уникальная особенность заключается в том, что он не крошится при обработке, что особенно важно при изготовлении сложных узлов. 

    «Сотовые вставки относятся к «горячей» части газотурбинного двигателя, к которой предъявляются очень высокие прочностные требования. Решение позволяет изготавливать детали, которые отличаются повышенной стойкостью к высоким температурам и износу в процессе эксплуатации. Это позволит увеличить ресурс, а также повысить КПД силовых установок. Технология уже опробована на одном из двигателей, который поставлен заказчику для дальнейшей эксплуатации», – рассказали в Объединенной двигателестроительной корпорации. 

    Новый способ изготовления морских газотурбинных двигателей может быть использован в ремонте установок как российского, так и иностранного производства. Технология внедрена специалистами рыбинского «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. 

    АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» специализируется на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. 

    Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.05.2022
    Погрузка главного двигателя на траулер «Капитан Тузов»
    На «Северной верфи» в Петербурге выполнили погрузку главного двигателя в машинное отделение траулера-процессора «Капитан […]
    ВидеоДвигательСеверная верфьТраулер
    0
    14.02.2022
    Ростех запатентовал «умный» грузовой парашют
    Видео
    грузовой парашютИнновациипатентРостех
    0
    04.02.2022
    Первая партия отечественных автономных рефрижераторных вагонов
    Ушла на опытно-промышленную эксплуатацию
    рефвагонРостехУралвагонзавод
    0
    28.03.2022
    Ростех реконструирует систему СУДС в порту Калининград
    Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех ведет реконструкцию системы управления движением судов в порту Калининград. Одним […]
    КалининградРеконструкцияРостехСУДС
    0
    16.05.2022
    Российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность
    Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы. […]
    RenaultАвтоВАЗактивыМосква
    0
    11.01.2022
    Проект судна «река-море» с парусной установкой
    Голландская компания Conoship International Projects представила проект нового судна типа «река-море» для генгруза с […]
    ИнновациипарусаСудносудно "река-море"
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.07.2022 Мультимодальный сервис на Индию через Новороссийск
    04.07.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2022
    04.07.2022 24-тысячник «Ever Art» проходит по Суэцкому каналу
    04.07.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2022
    01.07.2022 CMA CGM поддался просьбе правительства Франции
    01.07.2022 Соответствие линий расписанию колеблется в небольшом диапазоне
    Госрегулирование Показать всё
    04.07.2022 О дополнительных решениях по экспортным пошлинам на продукцию АПК
    04.07.2022 Временно ограничен вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы
    01.07.2022 В.Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государству
    30.06.2022 Правительство дополнило перечень товаров для первоочередного таможенного контроля
    30.06.2022 Изменения в Обязательных постановлениях в портах Белого моря
    30.06.2022 Россия расширяет портовую инфраструктуру на Каспии
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти