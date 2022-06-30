Еще один участник в проекте создания первого парусного автомобилевоза

Wallenius Marine и конструкторское бюро Knud E. Hansen подписали соглашение, в соответствии с которым Knud E. Hansen присоединяется к проекту создания первого в мире ро-ро судна, работающего на энергии ветра. Как сообщили SeaNews в Knud E. Hansen, документ был подписан 21 июля.

Судно сможет перевозить 7 тыс. легковых автомобилей плюс накатные грузы и брейкбалк, скорость хода составит 10-12 узлов, при подключении дополнительной силовой установки она может быть увеличена. Использование энергии ветра позволит сократить выбросы углекислого газа на 90%.

Напомним, Wallenius Wilhelmsen презентовал проект, получивший название «Orcelle Wind», в феврале прошлого года. Тогда сообщалось, что компания рассчитывает завершить проектирование к середине 2022 года компания с тем, чтобы ввести судно в эксплуатацию к 2025 году.

Фото: Knud E. Hansen