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М.Мишустин о развитии грузового водного транспортного сообщения
29.06.2022

М.Мишустин о развитии грузового водного транспортного сообщения


    • Председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал о развитии грузового водного транспортного сообщения, сообщается в Телеграм-канале правительства РФ.

    «Внутренние речные перевозки и вообще все, что связано с возможностями наращивания грузопотоков, в том числе по-морскому и речному транспорту, – это важнейшее направление нашей деятельности», – отметил Михаил Мишустин.

    Транспортная стратегия до 2030 года предусматривает меры для развития водного транспорта, среди которых обновление инфраструктуры, обеспечение судоходной проходимости и модернизация речного флота.

    Отдельно глава правительства коснулся развития самого загруженного транспортного коридора – Волго-Донского канала. До 2024 года на развитие ВДК правительством заложено 28,5 млрд рублей, 6,2 млрд из них – уже в этом году.

    Фото: правительство РФ


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