Изменения в Кодекс торгового мореплавания

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 142 Федерального закона «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации», сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно справке Государственно-правового управления. с соответствии с новым законом суда под флагами иностранных государств, осуществляющие плавание во внутренних морских водах Российской Федерации, должны соблюдать законодательство Российской Федерации и правила плавания во внутренних морских водах Российской Федерации, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации с учётом интересов безопасности и обороноспособности государства и обеспечения защиты и сохранения морской среды.

Кроме того, новым законом регламентируются вопросы, касающиеся оказания услуг судами ледокольного флота, утверждения правил радиосвязи морской подвижной службы и морской подвижной спутниковой службы, установления порядка присвоения позывного сигнала и номера избирательного вызова судовой станции, а также порядка присвоения идентификационного номера судовой станции спутниковой связи.

Федеральный закон был принят Государственной Думой 21 июня и одобрен Советом Федерации 22 июня 2022 года.

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