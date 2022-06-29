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Закон об Открытом реестре судов
29.06.2022

Изменения в Кодекс торгового мореплавания

    • Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 142 Федерального закона «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации», сообщает пресс-служба Кремля.

    Согласно справке Государственно-правового управления. с соответствии с новым законом суда под флагами иностранных государств, осуществляющие плавание во внутренних морских водах Российской Федерации, должны соблюдать законодательство Российской Федерации и правила плавания во внутренних морских водах Российской Федерации, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации с учётом интересов безопасности и обороноспособности государства и обеспечения защиты и сохранения морской среды.

    Кроме того, новым законом регламентируются вопросы, касающиеся оказания услуг судами ледокольного флота, утверждения правил радиосвязи морской подвижной службы и морской подвижной спутниковой службы, установления порядка присвоения позывного сигнала и номера избирательного вызова судовой станции, а также порядка присвоения идентификационного номера судовой станции спутниковой связи.

    Федеральный закон был принят Государственной Думой 21 июня и одобрен Советом Федерации 22 июня 2022 года.

    Фото: SeaNews


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