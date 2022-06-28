В Якутии готовятся к строительству атомной станции

Правительство Республики Саха (Якутия) своем заседании под председательством первого вице-премьера Кирилла Бычкова рассмотрело вопросы о ходе реализации проекта по освоению золоторудного месторождения «Кючус» в Усть-Янском и Верхоянском районах Якутии, сообщает пресс-служба правительства Саха (Якутия).

В совещании также приняли участие представители АО «Русатом Оверсиз» под руководством президента Евгения Пакерманова. Штаб рассмотрел постановочные вопросы АО «Русатом Оверсиз».

В Усть-Куйге начинаются подготовительные работы по строительству атомной станции. На заседании были актуализированы оперативные задачи по проведению берегоукрепительных работ, строительству водозабора, ликвидации бесхозных аварийных построек, определению земельного участка для размещения твердых коммунальных и строительных отходов, разработке плана по гарантированной транспортировке грузов в Усть-Куйгу, уточнению опасных производственных объектов, предназначенных для осуществления погрузочно-разгрузочных работ в пойме реки Яна, речных портах Нижнеянск и Усть-Куйга.

На текущий момент в районе будущего строительства идут подготовительные работы по созданию инфраструктуры, необходимой для реализации проекта.

К.Бычков указал на то, что подготовительные работы должны быть принципиально ускорены, в первую очередь, со стороны представителей республики, отметили в пресс-службе правительства Якутии.

Крупное золотоносное месторождение «Кючус» расположено примерно в 200 км от арктического побережья и в 1 тыс. км к северу от Якутска. До речного порта Усть-Куйга на реке Яна — 40 км, от Усть-Куйги до морского порта Тикси – порядка 650 км.

Прогнозные запаса руды (на начало 2019 года) составляли 14 млн тонн, содержание в ней золота – 8,5 г на тонну. Руда достигает горизонта 550 метров и помимо золота содержит также сурьму и мышьяк, поэтому считается комплексной.

Инвестиционным проектом освоения месторождения «Кючус», включенного в ТОР Северная Якутия, предусматривается строительство плавучей атомной теплоэлектростанции для энергоснабжения.

Фото: Якутское-Саха Информационное Агентство (ЯСИА)